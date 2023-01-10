"Мечты" россиян о захвате Донбасса, обстрелы гражданских: карта боевых действий по состоянию на 10 января

Российские военные сосредоточили усилия на захвате Донецкой области. Защитники Украины делают все возможное для того, чтобы враг не только потерпел поражение на фронте, но и понес бешеные потери.

По состоянию на утро 10 января тяжелой остается ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях, ведь оккупанты пытаются безрезультатно выйти на админграницу Донецкой области. Кроме того, в командовании украинской армии отмечают, что враг пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении, однако ВСУ не дают ему этого сделать.

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Какие села и города обстреливали оккупанты

Следует сказать, что опасность массированных ракетных атак на объекты критической инфраструктуры по всей Украине остается достаточно высокой.

На Северском да Слобожанском направлениях путинские воины обстреляли позиции ВСУ и гражданских объектов в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка и Петрушевка Сумской области и Стрелка, Зеленое, Амбарное и Гатище Харьковской области.

да путинские воины обстреляли позиции ВСУ и гражданских объектов в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка и Петрушевка Сумской области и Стрелка, Зеленое, Амбарное и Гатище Харьковской области. На Купянском да Лиманском направлениях захватчики атаковали с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 22 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области.

да направлениях захватчики атаковали с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 22 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области. На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли районы более 25 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

оккупанты обстреляли районы более 25 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области. На Авдеевском направлении пострадали такие города и села: Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

пострадали такие города и села: Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении враг обстрелял Времовку, Большую Новоселку и Угледар в Донецкой области.

враг обстрелял Времовку, Большую Новоселку и Угледар в Донецкой области. На Запорожском направлении россияне накрыли огнем районы 21 населённого пункта. Среди них – Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожье.

россияне накрыли огнем районы 21 населённого пункта. Среди них – Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожье. На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.

Какая ситуация на разных направлениях фронта: карта боевых действий по состоянию на 10 января

В то же время, за минувшие сутки ВСУ удалось отразить атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.

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Собственно, обстрелы гражданской инфраструктуры и населенных пунктов, в которых нет военных объектов, свидетельствуют, что с россиянами нет смысла договариваться о любом "перемирии". Напомним, что в канун Рождества российский диктатор Путин предложил прекратить огонь по всей линии фронта на время праздников, однако захватчики ежедневно нарушают свои же обещания.