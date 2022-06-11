Враг беспощадно штурмует Северодонецк и Славянск: карта боевых действий на 11 июня
Источник:Liveuamap
Уже 108 дней украинские воины противостоят российским оккупантам. Главным полем битвы остается Донбасс.
Актуальные данные о ситуации в главных направлениях обнародовал Генштаб ВСУ.
Важно На Юге уничтожили десятки оккупантов и двух российских генералов: основное за 108-й день войны
Ситуация на белорусской границе
По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях к 7 батальонам вооруженных сил Беларуси продолжают усиливать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях. В стране продолжили:
- до 18 июня 2022 проведение проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси;
- до 8 июля 2022 закрытие воздушного пространства над южной частью Беларуси.
К сожалению, угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси сохраняется.
Северское направление
На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава подразделений Западного военного округа в Брянской и Курской областях. Оккупанты делают это для того, чтобы не дать нашим ВСУ перебросить войска на другие угрожающие направления.
Агресс в очередной раз произвел огненное поражение артиллерией позиций наших войск в приграничных районах Сумской области.
Харьковское направление
На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск в Государственную границу.
Какая ситуация на Донбассе
На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивается на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведёт штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Успешный, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.
На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.
На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк.
Враг наступает на Северодонецк.
На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили в одну батальонную тактическую группу.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активно применяет авиацию и артиллерию для сковывания наших войск и препятствования опрокидыванию резервов на другие направления.
Что происходит на Юге
В Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны. Противник пытается усовершенствовать фортификационное оборудование второго и третьего рубежей обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные вблизи мостов через Северо-Крымский канал.
Враг продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Какая ситуация на Юге Украины / Карта Liveuamap
Достижения наших бойцов в сутки
За прошедшие сутки защитники и защитницы Украины на Донецком и Луганском направлениях отразили 14 атак врага, уничтожив:
- 4 танка,
- 2 артиллерийских системы,
- 11 боевых бронированных машин,
- 3 единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника.
Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Карта боевых действий на 11 июня / Фото Liveuamap