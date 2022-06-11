Враг беспощадно штурмует Северодонецк и Славянск: карта боевых действий на 11 июня

Уже 108 дней украинские воины противостоят российским оккупантам. Главным полем битвы остается Донбасс.

Актуальные данные о ситуации в главных направлениях обнародовал Генштаб ВСУ.

Важно На Юге уничтожили десятки оккупантов и двух российских генералов: основное за 108-й день войны

Ситуация на белорусской границе

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях к 7 батальонам вооруженных сил Беларуси продолжают усиливать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях. В стране продолжили:

до 18 июня 2022 проведение проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси;

до 8 июля 2022 закрытие воздушного пространства над южной частью Беларуси.

К сожалению, угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси сохраняется.

Северское направление

На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава подразделений Западного военного округа в Брянской и Курской областях. Оккупанты делают это для того, чтобы не дать нашим ВСУ перебросить войска на другие угрожающие направления.

Агресс в очередной раз произвел огненное поражение артиллерией позиций наших войск в приграничных районах Сумской области.

Харьковское направление

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск в Государственную границу.

Какая ситуация на Донбассе

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивается на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведёт штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Успешный, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк.



Враг наступает на Северодонецк.

На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили в одну батальонную тактическую группу.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активно применяет авиацию и артиллерию для сковывания наших войск и препятствования опрокидыванию резервов на другие направления.

Что происходит на Юге

В Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны. Противник пытается усовершенствовать фортификационное оборудование второго и третьего рубежей обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные вблизи мостов через Северо-Крымский канал.

Враг продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".



Какая ситуация на Юге Украины / Карта Liveuamap

Достижения наших бойцов в сутки

За прошедшие сутки защитники и защитницы Украины на Донецком и Луганском направлениях отразили 14 атак врага, уничтожив:

4 танка,

2 артиллерийских системы,

11 боевых бронированных машин,

3 единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".



Карта боевых действий на 11 июня / Фото Liveuamap

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