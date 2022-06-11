Актуальні дані про ситуацію на головних напрямках оприлюднив Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на білоруському кордоні

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках до 7 батальйонів збройних сил Білорусі продовжують посилювати українсько-білоруський кордон в Брестській і Гомельській областях. У країні продовжили:

до 18 червня 2022 року проведення перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі;

до 8 липня 2022 року закриття повітряного простору над південною частиною білорусі.

На жаль, загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі зберігається.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів Західного військового округу у Брянській та Курській областях. Окупанти роблять це для того, щоб не дати нашим ЗСУ перекинути війська на інші загрозливі напрямки.

Агресор вчергове здійснив вогневе ураження артилерією позицій наших військ у прикордонних районах Сумської області.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону.

Яка ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов'янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов'янськ та Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у місті Сєверодонецьк.



Ворог наступає на Сєвєродонецьк / Карта Liveuamap

На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Для посилення угруповання військ перемістили до однієї батальйонної тактичної групи.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активно застосовує авіацію та артилерію для сковування наших військ та перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.

Що відбувається на Півдні

На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони. Противник намагається удосконалити фортифікаційне обладнання другого та третього рубежів оборони. Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північно-Кримський канал.

Ворог і далі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калибр".



Яка ситуація на Півдні України / Карта Liveuamap

Досягнення наших бійців за добу

За минулу добу захисники та захисниці України на Донецькому та Луганському напрямках відбили 14 атак ворога, знищивши:

4 танки,

2 артилерійських системи,

11 бойових броньованих машин,

3 одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".



Карта бойових дій станом на 11 червня / Фото Liveuamap

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