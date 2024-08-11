Покровское направление самое горячее: карта боевых действий 11 августа

Украинские защитники уже 900 дней подряд противостоят российским захватчикам по всей линии фронта. За прошедшие сутки зафиксировано 114 боевых столкновений.

Всего враг совершил 4928 обстрелов, в том числе 153 – из реактивных систем залпового огня. Что произошло на фронте за минувшие сутки, передает 24 Канал.

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Ситуация на фронте

Враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 6 боевых столкновений в районе Волчанска.Количество атак за сутки достигло 10. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Берестового, Глушковки и Стельмаховки.Наши войска отбили 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны, а также в Серебрянском лесу.

Попытки продвижения россиян на Лиманском направлении: смотрите на карте

Силами обороны Украины остановлено 7 штурмовых действий вблизи Белогоровки, Спирного и Выемки.Наши воины остановили 11 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского и Часового Яра. У последнего произошло более 80% всех боестолкновений.

Оккупанты хотят продвигаться в районе Часового Яра: смотрите на карте

Враг совершил 10 атак недалеко от населенных пунктов Северное, Железное, Дружба, Нью-Йорк и Торецк. По Торецку и прилегающих территориях нанес за сутки девять авиаударов.

Россияне атакуют Торецк: смотрите на карте

Наши защитники отбили 38 вражеских штурмовых действий. Больше всего их было в районах населенных пунктов Желанное, Гродовка и Воздвиженка – десять, восемь и пять соответственно.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Силы обороны отбили вражеские атаки в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки, Карловки и Константиновки, где оккупанты 9 раз пытались прорвать оборону наших войск.Агрессор 3 раза атаковал украинские позиции, в районе Водяного и со стороны Старомихайловки и Керменчика.Состоялось 1 боевое столкновение неподалеку Новоданиловки.Успеха не имели 2 атаки россиян.Оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.