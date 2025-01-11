Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 213 боевых столкновений.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

Враг атакует на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.

Оккупанты штурмуют на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 39 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное.

Россияне активизировались на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка противник дважды атаковал позиции наших войск, успеха не имел.

На Краматорском направлении зафиксировано 32 боестолкновения в районах Белой Горы, Предтечиного, Часового Яра и Ступочек.

Оккупанты штурмуют на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

Враг атаковал на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлиное, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Андреевка, Курахово, Дачное, Петропавловка, Ясиново и Янтарное.

Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Большой Новоселки и Нескучного.

Россияне штурмовали на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 29 атак российских захватчиков. Противник совершил 386 артиллерийских обстрелов, из них 14 – из реактивных систем залпового огня.

Российские войска пытаются выбить подразделения ВСУ в Курской области: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.