Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

Ворог атакує на Харківському напрямку: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової.

Окупанти штурмують на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 39 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне.

Росіяни активізувалися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка противник двічі атакував позиції наших військ, успіху не мав.

На Краматорському напрямку зафіксовано 32 боєзіткнення в районах Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок.

Окупанти штурмують на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Торецька та Щербинівки.

Ворог атакував на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Новополтавка, Тарасівка, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове, Дачне, Петропавлівка, Ясинове та Янтарне.

Найважча ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Зеленівки, Розливу, Роздольного, Великої Новосілки та Нескучного.

Росіяни штурмували на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з минулої доби бойових зіткнень не відбулось.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 29 атак російських загарбників. Противник здійснив 386 артилерійських обстрілів, з них 14 – із реактивних систем залпового вогню.

Російські війська намагаються вибити підрозділи ЗСУ в Курській області: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.