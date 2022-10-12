ВСУ отбили 7 атак врага, россиянам не хватает врачей: карта боевых действий на 12 октября

Украинская армия продолжает решительно противостоять врагу. Несмотря на коварство врага и постоянные ракетные обстрелы, мы ежедневно приближаем нашу победу.

Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 12 октября доложили в Генштабе ВСУ.

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Противник всеми силами пытается удержать временно захваченные территории, а также сосредотачивает усилия на попытках остановить контрнаступательные действия сил обороны на отдельных направлениях.

Ракетные обстрелы Украины не утихают

Враг продолжает обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет дистанционное минирование территории в отдельных районах и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Так, за прошедшие сутки оккупанты осуществили пуски одной баллистической и 28 крылатых ракет, 20 из которых были сбиты украинскими подразделениями противовоздушной обороны. Кроме того, противник нанес 13 авиационных ударов и совершил более сорока обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали объекты и гражданское население более 40 населенных пунктов. Среди них:

Львов,

Поповка,

Чугуновка,

Ладыжин,

Кривой Рог,

Запорожье,

Павлоград,

Никополь.

Также враг применил 14 иранских дронов-камикадзе для ударов по критической инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях, двенадцать из этих БПЛА уничтожены. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Какая обстановка в северных регионах

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Противник производил обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда, Нововасиловка и Сорокино Сумской области;

на Слобожанском направлении – Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Дворичная и Дворичное.

Что происходит на Донбассе

Неспокойно было и на Востоке нашей страны, в частности:

на Краматорском направлении – Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск;

на Бахмутском направлении – Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Одрадовка, Опросное, Майорск Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

В результате успешных действий Сил обороны Украины и из-за обилия раненых, на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников. Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей России.

Какая обстановка на Юге

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы зафиксировали в населенных пунктах: Большая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Красное.

В Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Огненное влияние испытали районы более 20 населенных пунктов. В частности, Великое Артаково, Давидов Брид, Благодативка, Сухой Пруд, Широкое, Терновые Поды, Солдатское, Правдино и Мирное.

Достижение наших ВСУ

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.



Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение:

13 районов сосредоточения вооружения и военной техники,

а также двух систем противовоздушной обороны противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 12 пунктов управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 боеприпаса, а также более 20 других важных объектов врага.

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