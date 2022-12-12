Украинская авиация нанесла 14 ударов по захватчикам: карта боевых действий на 12 декабря

Украинские военные каждый день дают отпор российским оккупантам. Только за сутки, 11 декабря, наша авиация нанесла 14 ударов по захватчикам.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, какая на сегодняшний день сложилась ситуация по всем направлениям фронта. 24 канал показывает актуальную карту боевых действий по состоянию на 12 декабря.

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Силы обороны продолжают мощно уничтожать врага на нашей земле

Украинская авиация 11 декабря нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, атаковали позиции зенитного ракетного комплекса врага.

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

9 пунктов управления,

17 районов сосредоточения личного состава,

район сосредоточения артиллерии,

2 склада боеприпасов захватчиков.

Украинские воины отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов

За сутки 11 декабря украинские защитники и защитницы отразили атаки российских захватчиков в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.

Оккупанты продолжают использовать мирное население как живой щит

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что российские захватчики нарушают нормы Международного гуманитарного права. Оккупанты продолжают использовать мирное население как живой щит.

Так, в поселке Троицкое временно оккупированной Луганщины враг размещает военную технику и обустраивает огневые позиции вблизи жилых домов, где проживает гражданское население.

Что происходит на фронте: смотрите карту

Захватчики снова ударили по гражданской инфраструктуре

Вражеское войско нанесло 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Кроме того, 11 раз ударило авиацией по позициям наших войск вдоль линии столкновения и совершило более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсона и позициям наших войск.

Ситуация на основных направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Стрелеча, Старица, Огирево, Гатище, Волоховка, Охримовка, Двуречная, Каменка Харьковской области и Ивановское Донецкой области.

На Купянском и Лиманском направлениях – ударили по районам 16 населенных пунктов. Среди них: Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Песчаное, Макеевка и Площадка в Луганской области и Краснопоповка, Терны, Ямполевка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял позиции Сил обороны по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах 24 населенных пунктов. Это, в частности, Верхнекаменное, Белогоровка, Соледарь, Бахмут, Дружба, Железное, Нью-Йорк, Авдеевка, Опросное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Кроме того, захватчики нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах Спорного и Белогоровки.

На Новопавловском направлении огневую активность российской армии зафиксировали у Новоукраинки, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

В Запорожском направлении противник обстрелял населенные пункты Времовка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Волшебное и Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении бойцы Путина обстреляли Красный Маяк, Львов, Инженерное, Чернобаевку и Херсон.

Сохраняется угроза ударов с использованием ракет и ударных беспилотников по энергетической и критической инфраструктуре по всей Украине. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время воздушной тревоги находитесь в укрытии.