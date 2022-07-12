ВСУ отогнали врага у Мазановки и Долины: карта боевых действий по состоянию на 12 июля

Уже 139 дней украинские защитники и защитницы оказывают сильное сопротивление оккупантам. Самые ожесточенные бои идут на Юге и Востоке нашего государства.

Актуальную информацию о ситуации в разных направлениях фронта сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Эти данные – по состоянию на утро 12 июля.

К теме ВСУ жестко подавили вражескую попытку штурма недалеко от Дементиевки и на Славянском направлении

Ситуация в северных областях Украины

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не произошло. Однако враги обстреляли из реактивной артиллерии населенный пункт Стариково, что в Сумской области.

Харьковское направление

оккупанты били из артиллерии и реактивных систем залпового огня по многим населенным пунктам. Во вражеский огонь попал сам Харьков, а также Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.

Наши защитники жестко подавили попытку штурма в направлении Дементиевки.

Ситуация в Харьковской области 12 июля / Скриншот Liveuamap

Что происходит на Донбассе

В Славянском направлении подразделения противника стремились улучшить тактическое положение вблизи Мазановки, Ивановки и Долины. Все эти попытки были неудачными. Противник обстреливал из ствольной артиллерии и РСЗО Чеполь, Большую Камышеваху, Барвенково, Дибровно, Мазановку, Богородичное и Адамовку.

подразделения противника стремились улучшить тактическое положение вблизи Мазановки, Ивановки и Долины. Все эти попытки были неудачными. Противник обстреливал из ствольной артиллерии и РСЗО Чеполь, Большую Камышеваху, Барвенково, Дибровно, Мазановку, Богородичное и Адамовку. Бахмутское и Новопавловское направления : россияне пробовали улучшить тактическое положение. Они обстреливают позиции по всей линии разграничения, используют штурмовую и армейскую авиацию. На отдельных участках – оборудуют передовые позиции.

: россияне пробовали улучшить тактическое положение. Они обстреливают позиции по всей линии разграничения, используют штурмовую и армейскую авиацию. На отдельных участках – оборудуют передовые позиции. Зафиксированы артиллерийские обстрелы неподалеку от Стародубовки, Маяков, Райгородка, Северска, Кривой Луки, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного и авиаудар неподалеку от Серебрянки.

Противник гнал с танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Яковлевки, Берестового, Покровского, Соледара, Белогоровки, Вершины, Новолуганского, Кодемы, Бахмута и Веселой Долины. Из авиации враги ударили у Берестового, Белогоровки и Вершины.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты открыли огонь из артиллерии по районам Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Опросного, Новобахмутовки, Угледара, Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки. Вблизи Новоандреевки армия врага ударила с пары самолетов Су-25.

Ситуация на Донбассе 12 июля / Скриншот Liveuamap

Ситуация на Юге

В Южнобужском направлении российская армия пытается удержать занятые позиции и не допустить продвижения украинских сил. Чтобы сковать ВСУ, россияне обстреливали из ствольной артиллерии Степную Долину, Лупарево, Новую Зорю, Новогригорьевку, Любомировку, Осокоровку, Ольгино, Большую Костромку, Карьерное, Терновку, Поляну, Киселевку, Первомайское, Шевченково.

В акватории Черного и Азовского морей россия содержит носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Авиация Украины и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают точно попадать по складам боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники врага.

Карта боевых действий в Украине на 12 июля / Скриншот Liveuamap

Смотрите в видео – как украинские защитники низают САУ россиян: