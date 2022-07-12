Огневое поражение по складам боеприпасов оккупантов наносят ракетно-артиллерийские подразделения и авиация.

Актуально Взрывы в Харькове и Николаеве, десятки уничтоженных врагов на Юге: основное за 139 день войны

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение по складам боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники российских оккупантов.

– рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Успешные удары ВСУ по оккупантам: последние новости

В последнее время украинские защитники проводят успешные операции на Юге Украины, а враг терпит там все большие потери. Так, поздно вечером 11 июля в захваченной Новой Каховке Херсонской области раздались взрывы, а на складе оккупантов началась детонация боекомплектов. Советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал, что на этом складе были 40 бензовозов. Теперь их уже нет.

Кроме того, украинские ракетно-артиллерийские подразделения ударили по предполагаемому району стартовых позиций ЗРК "С-300" в Олешковских песках.

Мощные потери ВСУ нанесли россиянам возле Каховки ночью против 11 июля. Наши защитники уничтожили вражеский командный пункт, военную технику, радары, антенны, а также средства противовоздушной обороны. Потери российских захватчиков составили 120 погибших и около 200 тяжелораненых. Кстати, под удар попало и руководство оккупантов. За "випами" из оккупированного Крыма приехали более 10 реанимационных автомобилей.

Кстати, среди погибших может быть полковник росгвардии Александр Нечипуренко. Он руководил вражескими военными в Запорожской области.

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