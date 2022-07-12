Вогневе ураження по складах боєприпасів окупантів завдають ракетно-артилерійські підрозділи та авіація.

Актуально Вибухи у Харкові та Миколаєві, десятки знищених окупантів на Півдні: основне за 139 день війни

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченнях живої сили та військової техніки російських окупантів,

– розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Останнім часом українські захисники проводять успішні операції на Півдні України, а ворог зазнає там все більших втрат. Так, пізно ввечері 11 липня в захопленій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи, а на складі окупантів почалася детонація боєкомплектів. Радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович розповів, що на цьому складі були 40 бензовозів. Тепер їх вже немає.

Крім того, українські ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по ймовірному району стартових позицій ЗРК "С-300" в Олешківських Пісках.

Потужних втрат ЗСУ завдали росіянам біля Каховки вночі проти 11 липня. Наші захисники знищили ворожий пересувний командний пункт, військову техніку, радари, антени, а також засоби протиповітряної оборони. Втрати російських загарбників склали 120 загиблих та близько 200 важкопоранених. До речі, під удар потрапило й керівництво окупантів. По "віпів" з окупованого Криму приїхали понад 10 реанімаційних автомобілів.

До речі, серед загиблих може бути полковник росгвардії алєксандр нєчіпурєнко. Він керував ворожими військовими в Запорізькій області.

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