Россияне продвигаются в Покровске и Гуляйполе и нацелились на Краматорск: как изменилась линия фронта за неделю
- На прошлой неделе россияне провели 1 411 штурмов по всей линии фронта, больше всего – в районе Покровска и Гуляйполя.
- Вражеские войска имеют продвижение в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.
- Как изменилась линия фронта и каковы приоритеты россиян на фронте сейчас – рассказываем в материале.
- 1Динамика боевых действий на фронте
- 2Россияне, вероятно, оккупировали Андреевку
- 3Враг продвигается в Волчанске
- 4Россияне нацелились на Краматорск
- 5Продвижение россиян на Константиновском направлении
- 6Что происходит на Покровском направлении?
- 7Битва за Гуляйполе в разгаре
- 8Россияне стремятся приблизиться к Запорожью
Несмотря на ухудшение погодных условий и похолодание, начало года на фронте было крайне тяжелым. Российские войска существенно усилили штурмовые действия в районе города Гуляйполе в Запорожской области. Также тяжелые бои идут в Покровске и Мирнограде, возле Константиновки, в Волчанске, вблизи Купянска и Лимана и в направлении Краматорска.
Россияне не сбавляют темпов наступательных действий на ключевых направлениях и при этом атаки происходят по всей линии фронта.
О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 5 по 11 января 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP
Динамика боевых действий на фронте
По сравнению с декабрем 2025 года, количество атак на фронте возросло. Не в последнюю очередь – из-за ухудшения погодных условий, которое используют россияне в свою пользу. Особенно возросло количество атак в районе Гуляйполя. 5 и 6 января количество атак там превышало количество штурмов в районе Покровска. При том, что последний почти год остается направлением, на который приходится больше всего вражеских атак.
В течение прошлой недели россияне совершили 1 411 штурмовых действий. По направлениям ситуация следующая:
- Покровское – 333 атаки;
- Гуляйпольское – 249 атак;
- Константиновское – 129 атак;
- Александровское – 106 атак;
- Лиманское – 95 атак;
- Харьковское – 73 атаки;
- Купянское – 55 атак;
- Славянское – 27 атак;
- Ореховское – 19 атак;
- Краматорское – 17 атак;
- Сумское – 12 атак;
- Приднепровское – 11 атак.
Несмотря на атаки линия соприкосновения не потерпела изменений на Купянском, Лиманском, Славянском, Александровском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках поговорим далее.
Россияне, вероятно, оккупировали Андреевку
В начале прошлой недели аналитики DeepState сообщили, что российские захватчики повторно оккупировали село Андреевка в Сумской области. В то же время группировка войск "Курск" опровергла эту информацию.
Точно известно, что в Сумской области идут тяжелые бои, враг активно пытается применять дроны, когда это позволяют погодные условия и проводит штурмовые действия.
Ситуация в Сумской области / Карта DeepStateMAP
Враг продвигается в Волчанске
Тяжелые бои идут на севере Харьковской области, эпицентром которых является город Волчанск, который еще в 2024 году уничтожили россияне. Сейчас враг прилагает все усилия для полной оккупации города. На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться к южным окраинам в направлении Вильчи. Фактически, гарнизон Волчанска сейчас разделен российскими войсками, которые вклинились по центру.
Полностью под контролем Украины остаются восточные окраины города, около половины – оккупировано, остальные в серой зоне.
Ситуация в Волчанске / Карта DeepStateMAP
Россияне нацелились на Краматорск
Славянск и Краматорск – крупнейшие города Донбасса, которые остаются под контролем Украины и являются важными целями для врага, который стремится к полному захвату региона. После захвата Северска угрозы для Славянска стали большими, однако враг пока уменьшает активность на этом участке.
В то же время увеличивается вражеская активность на Краматорском направлении. Враг пытается захватить Часов Яр и параллельно атакует севернее города в направлении Дружковки и Краматорска.
Россияне на прошлой неделе продвинулись в районе сел Марково, Новомарково и Майское. Расстояние от фронта до Краматорска сейчас менее 15 километров. До Дружковки – 13.
Ситуация на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP
Продвижение россиян на Константиновском направлении
Россияне пытаются создать так называемые клешни вокруг Константиновки, однако Силы обороны всячески препятствуют этим планам. В то же время все же враг имеет определенные продвижения.
На прошлой неделе россияне полностью закрепились к югу от Клебан-Быцкого водохранилища. Северный берег водохранилища – в серой зоне.
Также враг продвинулся в районе Русиного Яра.
Ситуация на Константиновском направлении / Карта DeepStateMAP
Что происходит на Покровском направлении?
Покровское направление остается одним из самых тяжелых. Сначала поговорим о ситуации в районе Покровска и Мирнограда. Там бои продолжаются в северных частях городов. Враг дошел до северных окраин Покровска и даже закрепился севернее города. В то же время в Мирнограде россияне не продвинулись, хотя абсолютное большинство города оккупировано врагом.
Несмотря на заявления врага о захвате Родинского, бои идут на окраине города, также враг продвинулся в районе села Федоровка.
Ситуация в районе Покровска / Карта DeepStateMAP
Однако внимания также стоит плацдарм в районе бывшего Добропольского выступа. Там россияне продвинулись в Шахово и в направлении Нового Шахово. Враг стремится восстановить этот плацдарм для наступления на Доброполье, Белозерское и Новодонецкое.
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP
Битва за Гуляйполе в разгаре
Тяжелые бои идут за Гуляйполе. Гарнизону города особенно трудно, ведь после прорыва с востока и юга, на прошлой неделе российские войска прорвались и с севера. Таким образом так называемые клешни образуются не вокруг города, а в самом Гуляйполе.
Серая зона выходит уже за пределы города. Бои за Гуляйполе продолжаются, гарнизон города усиливают дополнительными подразделениями.
Ситуация в Гуляйполе / Карта DeepStateMAP
Россияне стремятся приблизиться к Запорожью
Хотя на Ореховском направлении активность врага в разы меньше, чем на Гуляйпольском, однако здесь есть свой проблемный участок – район Степногорска. Ранее серая зона расширилась уже до Малокатериновки. Из-за этого была объявлена обязательная эвакуация прилегающих к Запорожью сел, например, Кушугум, откуда вывезли 19 детей.
На прошлой неделе россияне продвинулись в районе Приморского на побережье бывшего водохранилища. Расстояние от фронта до южных окраин Запорожья – 18 километров.
Ситуация в Запорожской области / Карта DeepStateMAP
