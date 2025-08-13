Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 17 боестолкновений. Вражеские войска нанесли 17 авиационных ударов, сбросили 28 управляемых бомб, осуществили 281 обстрел, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток противник совершил 3 наступательные действия в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Каменка, Красное Первое.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 8 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия агрессора в направлениях Кондрашовки, Московки, Купянска, Богуславки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 23 раза. Враг пытался продвинуться вперед в районах Грековки, Мирного, Заречного, Карповки, Торского, Дибровы и в сторону Шандриголово и Серебрянки.

На Северском направлении украинские защитники за прошедшие сутки отбили 8 вражеских атак. Подразделения противника пытались продвинуться в районах Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано 3 боестолкновения в районах Александро-Шультино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 6 атак в районах Нелиповки, Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении, ВСУ остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Попового Яра, Маяка, Рубежного, Владимировки, Колодезей, Никаноровки, Котлино, Нового Шахматного, Новоэкономичного, Зверево, Удачного, Лысовки, а также в направлениях Покровска, Золотого Колодезя, Родинского и Проминя.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 атак российских войск в районах Дачного, Шевченко, Новоукраинки, Зирки, Вольного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Ольговского, Воскресенки и Андреевки-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки наши воины успешно остановили 2 вражеские атаки в направлении Полтавки.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении агрессор провел 6 наступательных действий в направлении населенных пунктов Приднепровское, Антоновка и Голая Пристань – Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, восемь боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы и не только.