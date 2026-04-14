Новые прорывы границы в Сумской области, наступление на Купянск и "перемирие": как изменилась линия фронта за неделю
- Российские войска совершили 1 047 штурмов позиций Сил обороны Украины, в частности более 100 раз атаковали на Пасху несмотря на "перемирие".
- Враг имеет продвижение в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.
Российские войска продолжают штурмовые действия по всей линии фронта. И на 10 из 12 направлений боевые действия не прекращались даже во время так называемого "пасхального перемирия", которое объявили в Кремле и сама же оккупационная армия не придерживалась.
Кроме того, снова обостряется ситуация в приграничных районах Сумской области, в районе Купянска и Константиновки. Продолжаются бои и возле Лимана, в сторону Славянска, в районе Покровска и Гуляйполя, а также в Днепропетровской области и островах в Херсонской области .
О том, как изменилась линия фронта за прошедшую неделю с 6 по 12 апреля 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.
Интересно Самая успешная операция последних лет? Как Украине удалось пойти в наступление в Днепропетровской области и какими будут последствия
Динамика боевых действий
В течение прошлой недели российские войска совершили 1 047 штурмов позиций Сил обороны Украины на всех направлениях. Более того, 107 атак враг совершил на Пасху – это, конечно, наименьший показатель за всю неделю, однако в этот день продолжалось так называемое перемирие. Однако штурмовых действий не было зафиксировано только на Ореховском и Приднепровском направлениях.
Кроме того, россияне нарушали "перемирие", используя все вооружение для обстрела прифронтовых территорий. В частности россияне убили эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского, когда "перемирие" уже вступило в силу.
По направлениям на прошлой неделе ситуация была такой:
- Покровское – 198 атак;
- Константиновское – 154 атаки;
- Гуляйпольское – 108 атак;
- Александровское – 56 атак;
- Харьковское – 47 атак;
- Лиманское – 47 атак;
- Купянское – 42 атаки;
- Славянское – 35 атак;
- Сумское – 29 атак;
- Приднепровское – 25 атак;
- Краматорское – 7 атак;
- Ореховское – 4 атаки.
Несмотря на все вражеские усилия, линия соприкосновения не претерпела изменений на Харьковском, Лиманском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.
Новый прорыв границы в Сумской области
Приграничье Сумской области – зона активных боев почти по всей линии границы. На прошлой неделе российские войска закрепились в приграничных селах Миропольское, Проходы и Марьино. Информацию об отходе украинских войск с позиций в Миропольском подтвердили в 14-м корпусе. В то же время там отметили, что это было сделано для сохранения жизней наших военных, а операция по уничтожению врага продолжается.
В серой зоне оказалось еще одно пограничное село Степок. Также враг продвинулся возле Новодмитровки. В случае закрепления в районе села Степок, враг образует сплошной плацдарм от Грабовского до Миропольского.
Ситуация в Сумской области / Карта DeepStateMAP
Еще одна битва за Купянск?
Россияне потеряли контроль над Купянском в сентябре 2022 года. Город был в оккупации полгода после того, как его сдал бывший мэр. Осенью 2024 года Силы обороны сорвали попытку проникновения врага в город. В декабре 2025 стало известно о проведении зачистки в Купянске, в результате которой россиян выбили из города, хотя несколько десятков оккупантов остались в окружении.
Теперь же россияне в четвертый раз хотят зайти в Купянск. И, очевидно, в этот раз враг пытается создать так называемые "клещи". Именно поэтому оккупанты в основном сосредотачивают сейчас свои усилия в районе сел Песчаное и Петропавловка. Там на прошлой неделе у россиян были продвижения.
Однако воплотить полноценно тактику "клещей" врагу мешает река Оскол. Однако выбранная россиянами тактика является угрозой для подразделений, которые восточнее Купянска.
Ситуация в районе Купянска / Карта DeepStateMAP
Продвижение врага в сторону Славянска и Константиновки
На Славянском направлении россияне пытаются продвигаться с направления Северска и по трассе Бахмут – Славянск. Однако формирование Северского Донца сейчас является сложной задачей для врага.
Однако на прошлой неделе враг изменений продвинуться возле села Резниковка, а в соседних Калениках увеличилась серая зона. Других изменений на линии соприкосновения на этом участке не обнаружено.
Ситуация в направлении Славянска / Карта DeepStateMAP
Тем временем крайне сложная ситуация в районе Константиновки, где враг подбирается к окраинам города. На прошлой неделе российские войска имели продвижение в селах Ступочки и Плещеевка.
Ситуация в Константиновке / Карта DeepStateMAP
Что происходит в районе Покровска?
На Покровском направлении сейчас у врага две цели – полная оккупация Покровска и Мирнограда, северные части которых в серой зоне, и захват города Родинское. В последнем враг продвинулся на прошлой неделе.
Также целью врага является Гришино. Хотя там россияне на прошлой неделе не продвинулись, и все же серая зона увеличилась.
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP
Продвижение россиян возле Гуляйполя
На Гуляйпольском направлении после контратак Сил обороны на юге удалось стабилизировать линию фронта. Однако на прошлой неделе враг смог продвинуться в районе села Мирное, что на юго-запад от Гуляйполя.
Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP