За сутки ВСУ уничтожили 4 самолета оккупантов: карта боевых действий по состоянию на 15 сентября

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержании захваченных территорий и срыве активных действий наших войск по отдельным направлениям.

Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 15 сентября доложили в Генштабе ВСУ.

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Враг обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, пытается принимать меры по перегруппировке войск по отдельным направлениям, ведет воздушную разведку. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает наносить удары по жилищам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. За минувшие сутки враг нанес:

8 ракетных,

19 авиационных ударов,

совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Волчанск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Кам' янка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

Какая обстановка в северных регионах

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. В других направлениях противник обстреливает инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районе Галагановки Черниговской области;

на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Барановка, Гоптовка, Высокая Яруга, Нескучное и Купянск.

Что происходит на Донбассе

Враг варит:

на Краматорском направлении – Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

В Генштабе подтвердили уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии вооруженных сил России на Бахмутском направлении.

Значительные потери не позволяют продолжать боевые действия указанным подразделением без проведения дополнительных мероприятий,

– сказали в Генштабе ВСУ.

Какая ситуация на Юге

Неспокойно и на:

Запорожском направлении – Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Большая Новоселка, Павловка, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье;

Южнобужском направлении – Белая Криница, Ольгино, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Ивановка. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку БПЛА.

Вместе с тем, враг пытается удержать временно захваченные территории, а потому хочет укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях. С этой целью захватчики перемещают резервы из состава подразделений третьего армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных из Харьковского направления.

У врага проблемы с логистикой

В то же время из-за нарушения Силами обороны логистического обеспечения кафиров, подразделения вооруженных сил России, выполняющих задачи вдоль линии столкновения, имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Силы обороны продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

Достижение наших ВСУ

За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника . Подтверждено поражение:

шести районов сосредоточения живой силы противника,

двух взводных опорных пунктов,

четырех позиций зенитных ракетных комплексов Утраты неприятеля уточняются.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили 4 самолета кафиров :

3 – Су-25,

1 – Су-24М.

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