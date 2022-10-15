Отбиты атаки в Донецкой области, успехи на Юге: карта боевых действий по состоянию на 15 октября

Ситуация на поле боя в Украине 15 октября остается напряженной. Самые ожесточенные бои продолжаются на Юге и Востоке нашей страны.

О ситуации на фронте сообщил Генштабу ВСУ в ежедневном отчете. Как выглядит сейчас карта боевых действий читайте в материале 24 канала.

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Россия продолжает сосредоточивать усилия, чтобы претворить в жизнь план выхода на административную границу Донецкой области, а также на содержание захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Куда пытались наступать россияне в Донецкой области

Силам обороны удалось успешно отразить атаки противника в Донецкой области. В частности, в районах населенных пунктов: Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.



Карта боевых действий в Донецкой области / Скриншот Deepstate

Ракетные атаки

Российские оккупанты не прекращают атаковать критическую инфраструктуру и гражданские объекты нашей страны. В течение суток пострадала инфраструктура и мирные граждане населенных пунктов Константиновка, Чумаки, Лебединского, Запорожья, Давыдов Брод, Мирное и Очаков.

Противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.

Ситуация по всем направлениям фронта

Всего за минувшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили до десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области;

направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка;

направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка; на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Первомайское, Надежда, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполевка, Терны, Заречное, Торское;

направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Первомайское, Надежда, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполевка, Терны, Заречное, Торское; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. В частности, Северск, Белогоровка, Григоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опросное, Иванград;

направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. В частности, Северск, Белогоровка, Григоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опросное, Иванград; на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опросное, Невельское и Марьинка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает обустраивать позиции для обороны. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20-ти районов населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Времовка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье.



Ситуация на фронте на Новопавловском направлении / Скриншот Deepstate

Ситуация на юге страны

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

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