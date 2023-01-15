ВСУ героически отразили 14 атак врага на Востоке: карта боевых действий по состоянию на 15 января

Российские оккупационные войска и дальше стремятся выйти на административные границы Донецкой области. Самая тяжелая ситуация сейчас в Соледаре.

Актуальную информацию о ситуации на направлениях фронта сообщили в Генштабе ВСУ. 24 Канал публикует карту боевых действий по состоянию на 15 января.

Читайте также Соледар – это Украина: воин Мадяр показал флаг в западной части города

Враг терроризирует Украину

За прошедшие сутки, 14 января, противник нанес 3 авиационных и 57 ракетных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

Для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины враг применил зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также осуществил 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, являющихся высокоточным оружием. 26 ракет уничтожили наши защитники.

Кроме того, минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Волковка и Кондратовка Сумской области и Ветеринарное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки, Стрелка, Терновая, Чугуновка, Домашнее и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Котляровка, Берестово и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Площадка, Невское, Кременная, Диброва и Краснопоповка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Парасковеевка, Бахмут, Веселое, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг обстрелял из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка на Донетчине.

В Запорожском направлении от вражеского огня пострадали Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Степное и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области и Дмитровка Николаевской области. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

На каких направлениях идут бои

Российская армия не оставляет намерений полностью захватить Донецкую область и сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении.

Также ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском – пытается улучшить тактическое положение.

Наши защитники и защитницы героически отражают атаки оккупантов. В частности, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Макеевка и Белогоровка Луганской области;

Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

Что происходит на фронте: смотрите карту

Оккупанты терпят огромные потери

12 января в направлении Старобельска Луганской области осуществлялась эвакуация около 50 человек раненого личного состава противника, действовавших недалеко от Сватового.

Кроме того, в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ.

Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя. С личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, сбит БПлА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в свою очередь, поразили: