Оккупанты имеют частичный успех возле Сладкого – Новомихайловки: карта боевых действий 16 августа

Россия продолжает свое подлое наступление и обстрелы наших городов и сел. Но воины ВСУ прилагают все усилия, чтобы прогнать врага.

О происходящем на поле боя 16 августа рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Бои до сих пор жестокие и тяжелые.

Интересно Горячее утро для оккупантов: о взрывах сообщают жители Крыма и Донецка

Ситуация на Севере Украины

На Волынском и Полесском направлениях проходят учения по связи генерального штаба вооруженных сил беларуси. Кроме того, сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

В Северском направлении россияне продолжают держать свои подразделения в Брянской и Курской областях, чтобы задержали Вооруженные Силы Украины в северных областях. Через сутки под огонь артиллерии попали районы Каменской Слободы, Черниговской области, и Ходиного, Сумской области.



Карта боевых действий в Украине / Карта Liveuamap

Бои на Донбассе

В Славянском направлении вражеские подразделения пытаются улучшить свое логистическое обеспечение. Кроме того, они открывали огонь у Грушувахи и Вернополья.

вражеские подразделения пытаются улучшить свое логистическое обеспечение. Кроме того, они открывали огонь у Грушувахи и Вернополья. На Краматорском направлении россияне ведут наступление на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевку. Сейчас продолжаются ожесточенные бои.

россияне ведут наступление на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевку. Сейчас продолжаются ожесточенные бои. путинские солдаты открывали огонь из артиллерии и танков по населенным пунктам на Бахмутском направлении . "Прилеты" были у Бахмута, Бахмутского, Соледара, Шумов, Белогоровки, Константиновки, Яковлевки и Зайцева. ВСУ отвергли вражеское наступление на Владимировку – Бахмутское и Стряповку – Соледар. Сейчас бои ведутся на направлениях Покровское – Бахмутское и Горловка – Железное.

. "Прилеты" были у Бахмута, Бахмутского, Соледара, Шумов, Белогоровки, Константиновки, Яковлевки и Зайцева. ВСУ отвергли вражеское наступление на Владимировку – Бахмутское и Стряповку – Соледар. Сейчас бои ведутся на направлениях Покровское – Бахмутское и Горловка – Железное. В Авдеевском направлении под огонь ствольной артиллерии попали районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Сейчас оккупанты ведут наступление на Старомихайловку — Невельское. ВСУ пытаются отразить врага.



Боевые действия на Донбассе / Карта Liveuamap

Какая ситуация по другим направлениям

На Харьковском направлении россияне обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Константиновки, Ртищевки, Сосновки, Питомника и Русских Тишков.

На Новопавловском и Запорожском направлениях – Новоселку, Угледар, Большую Новоселку, Новомихайловку, Новополь, Павловку, Новоандреевку, Привольное и Времовку. Огонь оккупанты вели из танков и реактивной и ствольной артиллерии.

Читайте также Еще больше снизит эффективность военных действий россии, – ISW о демарше "луганских" боевиков

К сожалению, враг имеет частичный успех в наступлении и штурме в направлении Солодке – Новомихайловка. Но бои еще продолжаются, а ВСУ могут изменить ситуацию.

На Южнобужском направлении путинские солдаты использовали танки, артиллерию и армейскую и штурмовую авиацию. "Горячо" было на линии столкновения, а также возле Белой Криницы, Андреевки и Лозового. Оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение штурмовыми действиями в направлении Зеленый Гай – Новогригоровка. Однако это завершилось для них серьезными потерями и отступлением.



Ситуация на фронте на юге Украины / Карта Liveuamap

Это может вас заинтересовать – по Антоновскому мосту уже не проедет тяжелая техника: видео