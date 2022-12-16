ВСУ мощно отбили более 20 атак оккупантов: карта боевых действий на 16 декабря

Российские военные продолжают вести наступательные действия на Донбассе. Украинские воины сдерживают оккупантов и дают отпор захватчикам.

О ситуации на фронте сообщили в Генштабе ВСУ. 24 канал покажет актуальную карту боевых действий на 16 декабря.

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ВСУ дают отпор врагу

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выемка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озарь, Озеро, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

Оккупанты бьют по Украине

За прошедшие сутки враг нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара, 2 из которых – по гражданским объектам города Харькова. Также враг совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по жилым кварталам есть погибшие среди мирного населения.

Какая ситуация на фронте

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Слобожанском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населённых пунктов Красная Заря, Высокая Яруга, Красное, Мороховец, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово, Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял районы Макеевки, Площанки, Краснопоповки Луганской области и Ямполевки, Торского и Медвежьего Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы по районам населенных пунктов. В частности, это – Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области.

На Авдеевском направлении пострадали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Времьевка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Орехов и Каменское в Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области и Новотягинка, Ивановка, Токаревка, Ингулец, Приднепровское, Антоновка, Днепровское, Херсон, Белозерка и Янтарное Херсонской области.

Карта боевых действий на 16 декабря

Захватчики несут огромные потери

14 декабря в районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов. Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в Токмаке.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Также наши защитники сбили два БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 5 пунктов управления, 4 района сосредоточения личного состава противника, 6 артиллерийских позиций, 2 состава боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ уже уничтожили 96 590 оккупантов.