Генштаб Вооруженных Сил Украины информирует утром 16 июля, что всего за минувшие сутки состоялось 119 боевых столкновений. Противник штурмовал позиции наших воинов в основном на Востоке.

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Какая ситуация на Ореховском направлении на фронте: смотрите на карте от DeepState

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На границе с Черниговской и Сумской областями противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты. Кроме того, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.