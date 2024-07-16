Генштаб Вооруженных Сил Украины информирует утром 16 июля, что всего за минувшие сутки состоялось 119 боевых столкновений. Противник штурмовал позиции наших воинов в основном на Востоке.

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Какова ситуация на фронте по направлениям

Харьковское направление. Состоялось 18 боевых столкновений в районах Волчанска и Глубокого. Россияне активно использовали авиацию для поддержки своих штурмовых действий.

Купянское направление. Количество атак за прошедший день составило 5. Защитники Украины отражали штурмовые действия оккупантов возле Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине.

Что происходит на линии соприкосновения вблизи Купянска: смотрите на карте от DeepState

Лиманское направление. Украинские войска отбили 8 атак захватчиков в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

Северское направление. Защитники отбили семь штурмов вражеских бойцов вблизи Белогоровки Луганской области, Роздоловки, Верхнекаменского и Спирного Донецкой области.

Краматорское направление. Украинские силы остановили шесть попыток противника прорвать оборону в районах Григорьевки и Часового Яра Донецкой области.

Оккупанты не прекращают атак в районе Часового Яра: смотрите на карте от DeepState

Торецкое направление. Враг совершил 14 атак, сосредоточив свои усилия в направлении Нью-Йорка и Северного. Штурмовые действия поддерживались ударами бомбардировочной и штурмовой авиации.

Покровское направление. Наши защитники отбили 31 штурмовое действие противника в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки, Прогресса и Яснобродовки Донецкой области, где оккупанты пытались вытеснить наши подразделения при поддержке авиации.

Кураховское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Парасковиевки и Карловки, где захватчики 17 раз пытались захватить наши укрепления.

Времовское направление. Противник совершил семь безуспешных штурмов возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.

Ореховское направление. Трижды враг пытался безуспешно штурмовать наши позиции в районе Малой Токмачки и Новоандреевки.

Какая ситуация на Ореховском направлении на фронте: смотрите на карте от DeepState

Приднепровское направление. Противник продолжает пытаться выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма вражеской пехоты были отбиты украинскими воинами.

Волынское и Полесское направления. Оперативная ситуация – без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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На границе с Черниговской и Сумской областями противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты. Кроме того, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.