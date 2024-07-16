Генштаб Збройних Сил України інформує вранці 16 липня, що загалом за минулу добу відбулось 119 бойових зіткнень. Противник штурмував позиції наших воїнів здебільшого на Сході.

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Яка ситуація на фронті по напрямках

Що відбувається на лінії зіткнення поблизу Куп'янська: дивіться на карті від DeepState

Окупанти не припиняють атак в районі Часового Яру: дивіться на карті від DeepState

Яка ситуація на Оріхівському напрямку на фронті: дивіться на карті від DeepState

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На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти. Крім того, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.