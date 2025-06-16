Штурм админграницы Днепропетровщины и наступление на Запорожье: как изменилась линия фронта за неделю

Ситуация на фронте остается сложной. Особенно тяжелая ситуация на Покровском, Новопавловском и Сумском направлениях, где россияне задействуют немало ресурсов для атак.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 9 по 15 июня 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боевых действий

На прошлой неделе существенно возросло количество российских атак на фронте и произошло 1 426 штурмов на разных направлениях. Больше всего – на Покровском, Новопавловском и Сумском. И впервые за долгое время более чем на одном направлении за неделю произошло более 200 атак.

По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 388 штурмов за неделю;

Новопавловское направление – 231 штурм;

Сумское направление – 218 штурмов;

Торецкое направление – 136 штурмов;

Лиманское направление – 133 штурма;

Купянское направление – 67 штурмов;

Краматорское направление – 56 штурмов;

Северское направление – 40 штурмов;

Ореховское направление – 24 штурма;

Харьковское направление – 23 штурма;

Гуляйпольское направление – 16 штурмов;

Приднепровское направление – 13 штурмов.

Несмотря на атаки линия соприкосновения осталась неизменной на Харьковском, Лиманском, Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Что происходит на Сумщине

Ситуация на Сумском направлении имеет тенденцию к стабилизации. На фоне предыдущих продвижений врага, сейчас происходит стабилизация линии соприкосновения. В начале прошлой недели вражеские войска продвинулись в селе Юнаковка. Больше продвижений вражеских войск в течение недели не фиксировали.





Ситуация на Сумском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время 14 июня в вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил о том, что Силы обороны восстановили контроль над селом Андреевка, которое недавно захватили россияне. Однако эти изменения пока не отражены на карте DeepStateMAP.

Продвижение россиян севернее Купянска

На прошлой неделе вражеские войска смогли продвинуться севернее города Купянск Харьковской области. Врагу удалось оккупировать Двуречную и продвинуться к западу от нее, а также возле Западного и Долгенького.

В то же время россияне в Кондрашовке фактически остаются в окружении.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Атаки россиян в Белогоровке

На Северском направлении Белогоровка остается основной целью россиян как последний населенный пункт Луганской области на этом участке.

На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться в Белогоровке и захватить почти все село. Часть западных окраин в серой зоне. Туда же перешло и село Григорьевка Донецкой области.





Ситуация на Северском направлении / Карта DeepStateMAP

Стабилизация Торецкого направления

На Торецком направлении несмотря на большое количество вражеских атак, нашим воинам удается стабилизировать линию соприкосновения. На прошлой неделе линия фронта осталась неизменной в Торецке и окрестностях, а также в районе трассы Донецк – Константиновка.

В то же время продвижение зафиксировано в районе трассы Покровск – Константиновка. Россияне продвинулись в районе Александрополя, а Силы обороны отбили позиции вблизи Яблоновки.





Торецкое направление / Карта DeepStateMAP

Штурм админграницы Донецкой и Днепропетровской областей

Россияне на Покровском направлении, очевидно, начали воплощать план окружения Покровско-Мирноградской агломерации. На прошлой неделе вражеские войска продвинулись в Малиновке в направлении Новоэкономического. В то же время оккупанты также атакуют в сторону села Коптево, которое перешло в серую зону.

С юга в направлении окрестностей Покровска на прошлой неделе продвижений не зафиксировано. В то же время сложная ситуация в районе админграницы с Днепропетровской областью. Серая зона уже вплотную к ней.

Более того, по сообщению руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, на прошлой неделе россияне отправили на админграницу первых штурмовиков, которые были уничтожены. Несмотря на все российские атаки, на территорию Днепропетровщины оккупационная армия не заходила. Более того, в районе Котлино Силы обороны восстановили контроль над частью позиций, которые были в серой зоне.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Что происходит на Новопавловском направлении

Существенно осложнилась ситуация на Новопавловском направлении, где россияне усилили атаки и имеют существенные продвижения. В течение прошлой недели вражеские войска совершили прорыв в село Запорожье от трассы, ведущей от Курахово в город Запорожье.

Также россияне прорвались в села Комар и Перебудова южнее трассы. Таким образом Отрадное оказалось в полуокружении.

Кроме того, россияне продвинулись в Днепроэнергии, Бурлацком и Новополе. По темпам продвижений сейчас самая тяжелая ситуация именно на Новопавловском направлении. Россияне стремятся выйти на админграницы Донецкой области.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Запорожье

Впервые за долгое время зафиксированы изменения на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. На прошлой неделе вражеские войска атаковали в направлении села Малиновка и, к сожалению, им удалось продвинуться и прорваться на южные окраины населенного пункта. Однако все последующие попытки продвинуться в самом селе терпят крах.



Ситуация на Гуляйпольском направлении / Карта DeepStateMAP

Ситуация на фронте остается крайне сложной, и враг увеличивает количество атак почти на всех направлениях. Это все, что стоит знать о желании россиян заканчивать войну. Сколько бы Вашингтон и Москва не заигрывали друг с другом, единственной гарантией нашего спокойствия являются Силы обороны Украины. Каждый из нас должен поддерживать армию всеми возможными способами. В частности это можно сделать прямо сейчас, задонатив на сбор. Именно для того, чтобы закрывать потребности войска, и работает наш благотворительный Фонд24 – там вы можете найти актуальные сборы и отчеты об уже переданной помощи.