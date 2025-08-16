Украинские защитники продолжают отражать многочисленные вражеские атаки на фронте. Самой сложной продолжает оставаться ситуация на Покровском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

К теме ВСУ достигли успеха в районе Торецка, россияне – на Покровском направлении: обзор и карты ISW

Какая ситуация на фронте 16 августа?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 7 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 32 авиационных ударов, сбросил 74 управляемые авиабомбы, а также совершил 245 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 5 атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка, Хатнее и Фиголевка.

На Купянском направлении произошло 5 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Новая Кругляковка и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Колодязи, Ямполь, Редкодуб.

Какая ситуация возле Карповки: смотрите на карте

На Северском направлении наши защитники отбили 6 штурмов оккупационных войск вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Федоровки, Переездного и в направлении Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано 2 боестолкновения в районе Орехово-Васильевки и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил 6 атак вблизи Плещеевки, Степановки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Федоровка, Новоэкономическое, Родинское, Сухецкое, Луч, Покровск, Зверево, Удачное, Дачное, Новоукраинка, Лысовка, Никаноровка и в сторону населенного пункта Филиал.

ВСУ контратаковали на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 21 попытку врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Толстой, Камышеваха, Зеленое Поле, Малиевка, Мирное, Запорожское, Ольговское.

Что происходит возле Зеленого Поля: смотрите на карте

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов в сторону Приморского, Антоновского моста и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.