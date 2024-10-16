Больше всего атак было на Купянском и Кураховском направлениях: карта боевых действий 16 октября

В Украине российские захватчики продолжают штурмовать позиции наших защитников на фронте. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. По уточненной информации, 15 октября противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, а также 65 авиаударов. Кроме этого, совершил более 4 500 обстрелов, из них 169 – из реактивных систем залпового огня.

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Какова ситуация на Востоке в Украине

На Харьковском направлении враг 11 раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

Россияне пытались штурмовать Волчанск: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 28 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого.

Противник штурмовал позиции ВСУ возле Кучеровки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского.

Враг атаковал вблизи Грековки: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Калиновки, Ступочек и Предтечино.

В районе Калиновки отражена атака россиян: смотрите на карте

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку Торецка, Дачного и Щербиновки.

Вблизи Торецка продолжаются бои: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра и Крутого Яра. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Селидово.

Что происходит возле Красного Яра: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новодмитровка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Кременной Балки, Цукуриного, Новоселидовки, Константиновки, Антоновки и Катериновки.

Оккупанты пытались продвинуться в районе Новодмитровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Времовском направлении противник совершил два штурма наших позиций в районах Раздольного и Богоявленки. Активно привлекал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

В районе Раздольного также были атаки: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Малой Токмачки.

Какова ситуация возле Малой Токмачки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиационных ударов с применением 23 КАБ, к тому же противник совершил 191 артиллерийский обстрел.