Россия ведет обстрелы, бои продолжаются: карта боевых действий по состоянию на 17 сентября

Уже в течение 206 дней идет полномасштабная война в Украине. ВСУ дают отпор агрессору. Самые тяжелые бои продолжаются на Донбассе.

Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 17 сентября доложили в Генштабе ВСУ. Бои с захватчиками продолжаются.

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Север и Харьковщина

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из вооружения танков, минометов и артиллерии. В частности, на Харьковском направлении были атаки и с территории россии. Враг бил в районах населенных пунктов Кудиевка, Гоптовка, Стрелечая, Ольховатка, Анискино, Синьки, Каменка, Пристен и Двуречная.

Карта боевых действий в Украине / Фото Deep State

Что происходит на Донбассе

Наши военные сообщили, что на Славянском направлении были обстрелы в районе населенных пунктов Гороховатка и Бахтын. На Краматорском направлении враг бил возле таких населенных пунктов: Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Старый Караван, Николаевка, Дроновка, Раздельное, Северск, Верхнекаменское, Святогорск, Сосновое, Александровка и Яремовка.

На Бахмутском направлении – Белогоровка, Раздолевка, Выемка, Одрадовка, Соледар, Николаевка Вторая, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск.

Борьба на Донбассе и Юге / Фото Deep State

Битва за Юг и потери врага

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий неприятеля не было. От огня артиллерии противника пострадали Авдеевка, Веселое, Опытное, Нетайлово, Зеленое Поле, Полтавка и Новополье.

На Южнобужском направлении оккупанты вели обстрелы по линии столкновения. Огневому воздействию подверглись более 26 населенных пунктов.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника. Также нанесли ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

Почему россиянам будет трудно удержать позиции

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что из-за освобождения Купянска российским оккупантам будет труднее удержать свои позиции. Речь идет о восточной части Харьковской области и севере Луганской области.

Теперь российские оккупанты устанавливают новые позиции на восточном берегу реки Оскил. Ранее ISW оценивала российские подразделения, как слишком слабые, чтобы помешать дальнейшему украинскому продвижению вдоль всей реки Оскол, если те решат возобновить наступательные операции.

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