Россия захватила Суджу и пытается прорваться на Сумщину: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии соприкосновения продолжаются тяжелые бои. Самой сложной ситуация остается в районах Покровска, Торецка и Лимана, а также в Курской области России.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 10 по 16 марта 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боев в течение недели

По данным Генштаба ВСУ, на прошлой неделе на всей линии фронта россияне 1 092 раза пытались штурмовать позиции Сил обороны. По сравнению с предыдущей неделей количество атак увеличилось. Самым тяжелым днем на прошлой неделе на фронте был вторник 11 марта, когда россияне атаковали 259 раз.

По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 283 российские атаки за неделю;

Торецкое направление – 139 атак;

Курское направление – 136 атак.

Лиманское направление – 123 атаки;

Новопавловское направление – 85 атак;

Купянское направление – 52 атаки;

Гуляйпольское направление – 51 атака;

Ореховское направление – 51 атака;

Северское направление – 46 атак;

Харьковское направление – 35 атак;

Краматорское направление – 26 атак;

Приднепровское направление – 8 атак.

По сравнению с предыдущей неделей, Покровское направление снова возглавило антирейтинг самых сложных направлений по количеству атак, а на Северском и Гуляйпольском направлениях вражеская активность выросла более чем в 2 раза.

Несмотря на такое количество атак, на Харьковском, Покровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях изменений в течение недели не было зафиксировано.

Что происходит в Курской области и приграничье Сумщины

На прошлой неделе ситуация в Курской области оставалась чрезвычайно сложной. Зона украинского контроля в области уменьшилась почти на 180 километров квадратных.

Врагу удалось захватить ряд населенных пунктов и, в частности, город Суджа или скорее то, что от него осталось после российских авиаударов. Сейчас Силы обороны контролируют еще несколько приграничных населенных пунктов, среди которых село Гуево. Российские и северокорейские войска продолжают давить на позиции Сил обороны.

По данным Сумской ОВА, российские ДРГ пытаются прорваться на территорию области почти по всей линии государственной границы, поэтому в отдельных населенных пунктах объявлена эвакуация гражданского населения.

Самой сложной на Сумщине является ситуация в районах сел Новенькое и Басовка. Там сейчас "серая зона". Россияне через Новенькое пытаются прорваться на Басовку, а оттуда – на Юнаковку, чтобы перекрыть единственную дорогу с Курщины на Сумщину. Однако Силы обороны отражают вражеские атаки и россиянам не удается закрепиться на этом участке.





Как изменилась ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Украинское командование, в частности главнокомандующий Сырский отмечают, что Курская операция имела огромное значение для Украины. На своей территории враг безвозвратно потерял 22 200 личного состава, еще 31 800 – ранены, а 942 взяли в плен. Силы обороны задержали на Курщине огромную российскую группировку войск, которая могла в прошлом году пойти наступлением на Харьков или Сумы, но тогда Украина сорвала эти планы.

ВСУ освободили село возле Купянска

На Купянском направлении ситуация также напряженная, однако Силы обороны продолжают проводить контратаки вблизи города Купянск. На прошлой неделе российских захватчиков удалось выбить из села Фиголевка, в которое они не так давно прорвались.

В то же время россияне вероятно форсировали Оскол в районе сел Петровка – Красное Первое, однако не закрепились, но серая зона на этом участке появилась.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне захватили еще одно село на Луганщине

Последние несколько недель ситуация на Лиманском направлении чрезвычайно сложная, однако почти все российские штурмы заканчивались неудачно и продвижений не было. Однако на прошлой неделе врагу удалось закрепиться в селе Новолюбовка Луганской области, которое долгое время было в серой зоне. Населенный пункт, кроме северных окраин, полностью под контролем России.

Также продолжаются тяжелые бои в Макеевке, возле Колодязов, в Тернах и Ямполовке.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Давление на Луганщину происходит не только на Лиманском, но и на Северском направлении. На прошлой неделе россияне усилили штурмы в районе села Белогоровка – единственного населенного пункта Луганщины на этом участке.

К сожалению, вражеским войскам удалось продвинуться.





Как изменилась ситуация в Белогоровке / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян возле Часового Яра

Продолжаются тяжелые бои в Часовом Яру фактически за каждый дом в городе. Основные боестолкновения происходят в микрорайонах Новосеверный и Десятая и в Центральной части города.

Однако на прошлой неделе врагу удалось продвинуться севернее Часового Яра, а именно между селами Григорьевка и Орехово-Васильевка.





Ситуация на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP

Тяжелые бои в Торецке

Торецкое направление – одно из самых тяжелых на линии фронта, а особенно его осложняет отсутствие четкой линии соприкосновения. Долгое время на карте не было никаких изменений по ситуации в городе, но аналитики DeepState объясняют это тем, что ситуация динамична и меняется постоянно.

На выходных аналитики обновили линию соприкосновения на карте. Большинство города оккупировано, значительная часть – в серой зоне. Бои продолжаются.





Обновленная линия соприкосновения в Торецке / Карта DeepStateMAP

От Нелиповки возле Торецка и до Удачного вблизи границы с Днепропетровской областью несмотря на огромное количество российских штурмов, в течение прошлой недели изменений не зафиксировано.

Россияне продвигаются на Новопавловском направлении

На прошлой неделе российские войска продвинулись вблизи Ясенового и Улаклов, одновременно в Андреевке их продвижение остановлено. Враг пытается штурмовать Константинополь.

Также вражеские войска прорвались в Скудное и Днепроэнергию, а вот в Бурлацком попытка наступления была неудачной – Силы обороны отбросили россиян оттуда и остановили продвижение врага там.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

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