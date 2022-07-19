Враг готовит дополнительные рубежи обороны на Юге: карта боевых действий по состоянию на 19 июля

российские оккупанты пытаются захватить Донбасс, а также не потерять контроль над уже захваченными территориями юга Украины. Войска врага для продвижения систематически наносят удары по позициям ВСУ, но безуспешно.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, украинские воины отразили сразу несколько атак врага на Востоке. Враг продолжает наносить артиллерийские обстрелы.

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Ситуация на Востоке Украины

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей. Противник совершал обстрелы из артиллерии разных калибров, в частности неподалеку от Русских и Черкасских Тишков, Питомника, Борщевой, Русской Лозовой, Чугуева.

Вражеская разведка боем в районе села Уды полностью провалилась, в результате чего оккупанты понесли потери и были вынуждены отойти.



Карта боевых действий в Украине / Скриншот Liveuamap

На Славянском направлении противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска. Захватчики производили огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Большой Камышевахи, Долины, Чепиля, Дибровного, Новониколаевки и других.

После авиационного удара неподалеку от Гусаровки оккупанты попытались пойти в наступление на этот населенный пункт. Однако, украинские воины встретили врага плотным огнем и отбросили назад.



Оккупанты пытаются создать условия для возобновления наступления на Славянск / Скриншот Liveuamap

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Донецкое, Верхнекаменское, Спорное, Стародубовка, Северск, Дроновка и Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудар вблизи Верхнекаменского.

Враг вел штурмовые действия возле Спирного, успеха не имел, отошел. Пытается вести наступление в направлении Григоровки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Углегорская ТЭС, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево. Авиационные удары зафиксированы вблизи Углегорской ТЭС, Майорска, Торецка, Берестового, Соледара, Вершины, Шумов и Покровского.

Все попытки штурмовых действий в направлении населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины успешно отбили.



Враг обстрелял населённые пункты на Краматорском направлении / Скриншот Liveuamap

Активные действия противник не вел на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Оккупанты нанесли авиаудар вблизи Каменки.

По данным Генштаба ВСУ, из-за больших потерь врага продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сообщается, что растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых бросают в самые рискованные атаки на территории Украины.

Ситуация на Юге и Севере

На Южнобужском направлении противник издалека ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, производит воздушную разведку беспилотниками. Продолжает подготавливать дополнительные рубежи обороны.



Оккупанты нанесли удар по Николаеву / Скриншот Liveuamap

На Волынском и Полесском направлениях продолжается ротация подразделений вооруженных сил беларуси, привлеченных к прикрытию участка белорусско-украинской границы. В приграничных районах ведется воздушная разведка БпЛА. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства беларуси.

На Северском направлении подразделения вооруженных сил россии продолжают осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. Враг обстрелял из минометов и артиллерии районы населённых пунктов Николаевка Черниговской области и населенных пунктов Заруцкое, Журавка, Белополье, Искрисковщина Сумской области. Подразделения противника продолжают вести воздушную разведку.



россия обстреляла пограничные территории Сумщины / Скриншот Liveuamap

В Генштабе ВСУ заявили, что остается высоким уровень угрозы ракетных ударов по всей территории Украины.

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