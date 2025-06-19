Более 160 боестолкновений на фронте, враг давит на Покровском направлении: карта боев 19 июня

В общем, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 163 боестолкновений. Больше всего штурмовых и наступательных действий враг провел на Покровском направлении.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 29 боестолкновений. Противник нанес 9 авиационных ударов, сбросил 19 управляемых бомб, совершил 205 артиллерийских обстрелов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор 8 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Каменки, Липцы и Довгенького.

Какова ситуация вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 2 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении вражеские силы атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлении Шандриголового и Карповки.

На Северском направлении, в районах Григорьевки, оккупанты 2 раза атаковали позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 15 боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного и Ступочек.

На Торецком направлении агрессор совершил 15 атак в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки и Новоспасского.

Враг атаковал в районе Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ остановили 48 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного, Полтавки, Попового Яра.

Силы обороны остановили штурмы врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении захватчики 20 раз атаковали наши позиции в районах Запорожья, Богатыря, Веселого, Мирного, Вольного, Новоселки, Вольного Поля и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении ВСУ отбили одну вражескую атаку в направлении Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.