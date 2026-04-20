Россияне продвигаются в приграничье Сумской области и штурмуют Родинское: как изменилась линия фронта за неделю
- Россияне в течение прошлой недели совершили 1 132 атаки на позиции украинских войск по всей линии фронта.
- Враг имеет продвижение в приграничье Сумской области, а также в Донецкой и Запорожской областях.
- В материале рассказываем, как изменилась линия соприкосновения на фронте в течение недели.
Российские войска продолжают атаковать позиции Сил обороны на фронте, в частности в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и пограничье Сумской области. Враг пытается создать буферную зону в украинском пограничье, снова прорваться в Купянск и стремится захватить Константиновку.
Больше всего атак врага сейчас приходится на Донецкую область на районы городов Покровск и Константиновка. Более трети всех штурмов россиян происходит именно там.
О том, как изменилась линия фронта за прошедшую неделю с 13 по 19 апреля 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.
Динамика боевых действий
Количество атак на фронте растет. На прошлой неделе российские войска 1 132 раза атаковали позиции Сил обороны на всех направлениях фронта. Больше всего атак было в воскресенье, 19 апреля, когда суммарно россияне осуществляли штурмы 206 раз.
По направлениям ситуация следующая:
- Покровское – 234 атаки;
- Константиновское – 149 атак;
- Гуляйпольское – 103 атаки;
- Александровское – 41 атака;
- Лиманское – 41 атака;
- Харьковское – 38 атак;
- Купянское – 35 атак;
- Приднепровское – 27 атак;
- Славянское – 21 атака;
- Сумское – 17 атак;
- Краматорское – 17 атак;
- Ореховское – 6 атак.
Несмотря на все российские атаки линия соприкосновения не претерпела изменений на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Константиновском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.
Продвижение россиян в приграничье Сумской области
Ухудшается ситуация в Сумской области в районе Краснополья. Там враг продолжает продвижение на образованном ранее плацдарме.
На прошлой неделе российские войска прорвались в села Миропольское, Проходы и Марьино. Также враг закрепился в селе Степок и продвинулся в сторону Новодмитровки и Таратутино.
Ситуация в приграничье Сумской области / Карта DeepStateMAP
Враг продвигается на Славянском направлении
В весенне-летней кампании российской армии Славянск занимает особое место, однако темпы продвижений с каждой неделей у врага становятся все меньше и меньше. Тем не менее есть.
На прошлой неделе враг продвинулся вблизи села Резниковка, или, скорее, закрепился на новых позициях в большой серой зоне, которая охватывает Резниковку, Каленики, Закотное и территории между ними.
Ситуация на Славянском направлении / Карта DeepStateMAP
Враг штурмует Родинское
Покровское направление остается одним из самых тяжелых по всему фронту. Сейчас враг сосредоточен как на завершении оккупации Мирнограда и Покровска, так и на захвате Гришиного, Родинского и дальнейшего наступления на Белицкое.
На прошлой неделе российские войска продвинулись в южной части Родинского и в районе Красного Лимана. Также враг продвинулся в Гришино, возле Котлино и возле Новоалександровки.
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP
Продвижение врага в районе Гуляйполя
Гуляйпольское направление также остается приоритетным для врага. В воскресенье 19 апреля враг совершил аж 33 штурма на этом участке, при том, что в течение недели количество атак колебалась от 10 до 13 ежедневно.
Враг имел продвижение в западной части Гуляйполя и в сторону села Зеленое. Других изменений на участке в течение прошлой недели не было.
Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP
На прошлой неделе на большинстве направлений враг не имел никаких продвижений. Россияне продолжают попытки наступления и имеют довольно амбициозные планы на новую кампанию, но их разрушают Силы обороны Украины, которые уже сорвали массированный штурм Лимана, останавливают врага на Славянском направлении, держат рубежи у Константиновки и Купянска и многих других городов и сел.