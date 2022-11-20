Россияне наступают на Бахмут, ДРГ возле границ: карта боевых действий по состоянию на 20 ноября

Украинские защитники продолжают сопротивляться российским оккупантам. Самые ожесточенные бои сейчас идут на Донбассе.

Российские военные на отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия. Также враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны, осуществляет оборудование в инженерном отношении линии обороны.

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ВСУ отбили атаки оккупантов на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клищиевка Донецкой области.

Враг нанес один авиационный и 4 ракетных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты ведут наступление на Донбассе: карта

ДРГ возле границ

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Сообщается, что признаки формирования наступательных группировок не выявлены.

В то же время в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения.

Не исключается, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории России и Белоруссии.

Россия удерживает свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей: карта

Оккупанты ведут оборону на Купянском и Лиманском направлениях

Российские войска ведут оборону на захваченных рубежах на Купянском и Лиманском направлениях.

Вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы, в частности, в районах населенных пунктов Крохмальное, Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Невское Луганской области и Берестово Донецкой области.

Оккупанты ведут оборону на Купянском и Лиманском направлениях: карта

На Запорожском направлении оккупанты обороняются на захваченных рубежах. От артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Новополье, Новое, Красное, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Малая Токмачка, Орехов, Плавни, Степногорск и Вышетарасовка Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

Для уточнения позиций наших войск и корректировки огня артиллерии ведет воздушную разведку БпЛА.

Вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам Качкаровки, Токаревки, Антоновки, Чернобаевки и Херсона.

Основные силы враг сосредотачивает на Бахмуте

На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

Враг наступает на Бахмут: карта

Проводит обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар и Времовка Донецкой области.

На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области определенными подразделениями противник продолжает прикрытие российско-украинской границы, проводит демонстрационные и провокационные действия. Совершил минометный обстрел в районе населенного пункта Старица Харьковской области.

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