Россияне безрезультатно наступают, обстреливая украинские города: карта боевых действий 21 февраля

Украинские военные делают все, чтобы сдержать врага, не дать ему продвинуться и захватить наши города и села. Предлагаем взглянуть на карту боевых состояний на 21 февраля.

В Генштабе ВСУ рассказали актуальную информацию о ситуации на фронте. Заметим, что длится уже триста шестьдесят третьи сутки российского широкомасштабного вторжения.

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Какая ситуация на разных направлениях

Известно, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка – на Луганщине и Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.

На Волынском , Полесском , Северском да Слобожанском направлениям враг не сформировал ударных группировок – то есть наступления он не планирует. Однако в течение суток обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка и Елине Черниговской области; Новослободское, Белополье, Юнаковка, Миропольское и Краснополье в Сумской области, а также более 25 районов населенных пунктов в Харьковской области.

, , да направлениям враг не сформировал ударных группировок – то есть наступления он не планирует. Однако в течение суток обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка и Елине Черниговской области; Новослободское, Белополье, Юнаковка, Миропольское и Краснополье в Сумской области, а также более 25 районов населенных пунктов в Харьковской области. На Купянском да Лиманском направлениях россияне обстреляли такие города и села: Двухлетняя, Гряниковка, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка в Луганской области и Диброва, Федоровка, Ивановка и Котляровка Донецкой области. Также противник нанес авиаудару по районам Белогоровки и Спорного.

да россияне обстреляли такие города и села: Двухлетняя, Гряниковка, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка в Луганской области и Диброва, Федоровка, Ивановка и Котляровка Донецкой области. Также противник нанес авиаудару по районам Белогоровки и Спорного. На Бахмутском направлении путинские воины нанесли удары по более чем 20 населенным пунктам, в частности, речь идет о таких городах и селах: Раздолевка, Белогоровка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Александро-Шультино, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области.

путинские воины нанесли удары по более чем 20 населенным пунктам, в частности, речь идет о таких городах и селах: Раздолевка, Белогоровка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Александро-Шультино, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. На Авдеевском да Шахтерском направлениях под артиллерийский огонь врага попали более 30-ти населенных пунктов. В частности, это – Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар и Пречистовка Донецкой области. Также захватчики нанесли авиационные удары неподалеку от Александрополя, Каменки, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

да под артиллерийский огонь врага попали более 30-ти населенных пунктов. В частности, это – Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар и Пречистовка Донецкой области. Также захватчики нанесли авиационные удары неподалеку от Александрополя, Каменки, Авдеевки, Марьинки и Угледара. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов. Речь идет о Новоандреевке, Времевке и Новополье Донецкой области и Ольговском, Малиновке, Гуляйполе, Малой Токмачке, Орехов, Новоданиловке и Степном на Запорожье.

огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов. Речь идет о Новоандреевке, Времевке и Новополье Донецкой области и Ольговском, Малиновке, Гуляйполе, Малой Токмачке, Орехов, Новоданиловке и Степном на Запорожье. А вот на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали районы более 35 населённых пунктов. Среди них – Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Берегово и Огромное Херсонской области.

Как выглядит линия столкновения: смотрите карту от DeepState

Отдельно отметим, что самой тяжелой остается ситуация на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском да Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки. Собственно, именно там захватчики пытаются наступать интенсивнее всего, однако Вооруженным Силам удается эффективно отражать атаки.

Обострение в Луганской области: рассказ бойца

На днях военнослужащий ВСУ Юрий Федоренко поделился с 24 Каналом информацией о том, что происходит в Луганской области. По его словам, именно на этом участке фронта можно наблюдать определенное обострение, ведь путинские солдаты пытаются двигаться по группам и обнаруживать слабые места украинской армии. Однако нашим бойцам удается держать инициативу на украинской стороне – переживать по этому поводу не стоит ни в коем случае.