Враг давит и штурмует на Покровском направлении: карта боевых действий 21 июня
- В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений.
- ВСУ остановили более полсотни штурмовых и наступательных действий агрессора на Покровском направлении.
- На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений. Больше всего штурмовых и наступательных действий вражеские силы проводили на Покровском направлении.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Враг продвигается на Харьковщине и Запорожье, а еще – возле Торецка: обзор фронта и карты от ISW
Какая ситуация на фронте
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях вчера наши воины отбили 38 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, противник нанес 10 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу, а также совершил 207 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности шесть – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Зеленого, Глубокого, Каменки, Фиголевки и Волчанска.
Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении агрессор безуспешно атаковал 3 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи Степной Новоселовки и Голубовки.
На Лиманском направлении за сутки произошло 14 атак захватнических войск. Силы обороны отбили штурмовые действия вблизи населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенково.
На Северском направлении, в сторону Григорьевки и Ивано-Дарьевки, противник 7 раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано 7 боестолкновений в сторону Белой Горы, Предтечиного и Ступочек.
На Торецком направлении вражеские силы совершили 20 атак в районах Торецка, Белой Горы, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки.
Противник атаковал в районе Торецка: смотрите на карте
На Покровском направлении Силы обороны остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Новониколаевка, Муравка, Ореховое, Алексеевка, Удачное, Надеевка, Серебряное, и в направлениях Владимировки, Новопавловки, Новоподгородного.
ВСУ остановили наступательные действий врага на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении агрессор 15 раз атаковал наши позиции в районах Одрадного, Богатыря, Веселого, Федоровки, Свободного Поля и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили одно наступательное действие врага вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.