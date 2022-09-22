ВСУ отразили три вражеских атаки в Донецкой области: карта боевых действий по состоянию на 22 сентября

Герои ВСУ продолжают освобождать украинские территории от российских кафиров. Воины наносят врагу потери во всех направлениях.

Новые данные о ситуации по направлениям фронта обновил Генштаб ВСУ. Противник сосредоточил усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также пытается сорвать активные действия сил обороны на отдельных направлениях.

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Российские воины обстреливают позиции украинских защитников вдоль линии столкновения и осуществляют меры по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку.

Отражены атаки врага

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских кафиров в Донецкой области. Наши воины за прошлые сутки отразили атаки врага в районах трех населенных пунктов: Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.

Обстрелы почти по всей линии фронта

За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Северск, Марьинка, Веселое, Нескучное, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Миролюбовка и Высокополье.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Сеньковка и Гута-Студенецкая Черниговской области;

направлении - в районах населенных пунктов Сеньковка и Гута-Студенецкая Черниговской области; на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Мороховец, Гатище, Волчанск, Каменка, Купянск и Осыково;

направлении - в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Мороховец, Гатище, Волчанск, Каменка, Купянск и Осыково; на Краматорском направлении - Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок;

направлении - Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок; на Бахмутском направлении - Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздолевка, Опросное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск;

направлении - Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздолевка, Опросное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск; на Авдеевском направлении - Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опросное, Марьинка и Водяное;

направлении - Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опросное, Марьинка и Водяное; на Новопавловском и Запорожском направлении огневого воздействия подверглись около 16 населенных пунктов. Среди них – Угледар, Пречистовка, Гуляйпольское, Нескучное, Времовка и Новополь.

На Южнобужском направлении обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 30 вылетов БпЛА.

Удары по враждебным позициям

Украинская авиация нанесла 41 удар по враждебным позициям. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пункта, 15 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 24 объектам противника.

В частности, по 4 пунктам управления разного уровня, 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 складах боеприпасов и ГСМ. В зону поражения попали склады, 4 объекта ПВО и артиллерии.

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