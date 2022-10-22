Россияне пытаются захватить Бахмут и Авдеевку: карта боевых действий по состоянию на 22 октября
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские бойцы продолжают сопротивляться оккупантам. На 22 октября интенсивные бои идут на Донбассе и на Юге Украины.
Российские оккупанты пытаются удержаться на захваченных территориях, а также мешают ВСУ проводить контрнаступление.
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Какая ситуация на главных направлениях фронта
- На Волынском и Полесском направлениях в течение суток вражеская авиация совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве;
- на Северском направлении россияне обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Украинское, Николаевка, Красный Хутор и Гай Черниговской области, а также Покровку в Сумской области;
- на Слобожанском направлении – Волчанск, Гатище, Глубокое, Милово, Огурцово, Нескучное, Старицу, Тернову, Стрелечью и Чугуновку;
- на Купянском направлении – Колодезное, Двухречную, Богдановку, Берестово и Кисловку;
- на Лиманском направлении – Кармазиновку, Заречное, Шейковку и Терны;
- на Бахмутском направлении – Андреевку, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровку, Верхнекаменное, Спорное, Иванград, Раздолевка, Зеленополье, Клищиевка и Опытное;
- на Авдеевском направлении – Авдеевку, Веселое, Красногоровку, Марьинку, Новомихайловку, Водяное и Первомайское;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Россияне обстреляли районы Угледара, Пречистовки, Времевки, Великой Новоселки, Белогорья, Зеленой Рощи и Малой Токмачки;
- на Южнобужском направлении огневому поражению подвергись районы более 20 населенных пунктов, расположенных возле линии столкновения.
Карта боевых действий в Украине / Карта Deep State Map
ВСУ уничтожают вражеских бойцов и технику
Украинские военные эффективно сдерживают российских оккупантов от продвижения на фронте. Только за вчера ВСУ отбили атаки врага возле:
- Терновой Харьковской области;
- Белогоровки и Золотаровки Луганской области;
- Лимана, Иванграда, Соледара, Новокалинового, Озаряновки, Одрадовки и Первомайского Донецкой области.
Украинская авиация нанесла по врагу 16 ударов. Известно о попадании в 3 опорных пункта и 10 районов сосредоточения военной техники, а также 3 позиций ЗРК. Кроме того, наши подразделения ПВО сбили самолет Су-25 и БПЛА типа "Орлан-10".
Ракетные войска и артиллерия попали в два пункта управления россиян, 14 районов сосредоточения живой силы и техники, склад боеприпасов, ЗРК С-300, а также артиллерию на огневых позициях.
Кроме того, в Генштабе подтвердили поражение ремонтной базы врага возле Новой Каховки Херсонской области.
Где находится Новая Каховка / Карта Deep State Map
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