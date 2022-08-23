россияне неудачно наступали на Зайцево и Соледар: карта боевых действий по состоянию на 23 августа
Источник:Liveuamap
российские оккупанты продолжают пытаться захватить Донбасс и Юг Украины. К счастью все последние штурмы и наступления врага были неудачными.
Вооруженные Силы Украины не дали оккупантам реализовать свои наглые намерения и отбросили их обратно. Как выглядит карта боевых действий по состоянию на 23 августа – читайте дальше.
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Ситуация у северных границ и в Харьковской области
- На Волынском и Полесском направлениях россияне начали активно использовать средства радиоэлектронной борьбы.
- На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру Сумской и Черниговской областей.
- Захватчики ведут бои, чтобы удержать ранее занятые позиции и улучшить свое положение на Слобожанском направлении.
- На Харьковском направлении россияне активно обстреливали населенные пункты. Неспокойно было возле Одноробовки, Сосновки, Цуповки, Нового, Замуловки, Докучаевска, Питомника, Старого Салтова, Великой Рогани и Ивашки.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 августа / Карта Liveuamap
Бои на Донбассе
На Славянском направлении россияне стреляли из танков, артиллерии и РСЗО у Норцовки, Краснополья и Долины. В районе Богородичного враг применил авиацию. На Донецком направлении путинские солдаты сосредотачивают усилия на ведении активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
На Краматорском направлении неспокойно было у Григоровки, Раздолевки, Беленького и Спорного.
На Бахмутском направлении враг хотел вести разведку боем в районе Зайцево, а также штурмовать Соледар и Кодему. ВСУ помешали оккупантам преуспеть, поэтому те отошли.
Неудачным для россиян было и наступление на Красногоровку и Первомайское на Авдеевском направлении. Населённые пункты на этих территориях захватчики обстреляли.
На Новопавловском направлении враг наступал у Новомихайловки и Золотой Нивы. К счастью, успеха не имел. Также известно, что россияне открывали огонь по Павловке, Пречистовке и Угледаре.
российские оккупанты неудачно наступали на Донбассе / Карта Liveuamap
Что происходит на Юге Украины
На Запорожском направлении вражеские войска обстреляли населенные пункты. Под огнем оказались районы Железнодорожного, Орехова, Красного, Бурлацкого, Зеленого Поля, Степного, Новопавловки и Новоандреевки.
россияне прилагают максимальные усилия, чтобы удержать свои позиции и не дать ВСУ продвинуться на Южнобужском направлении. При этом захватчики стреляют из разных видов оружия по городам и селам. Также они ведут воздушную разведку с использованием беспилотников оперативно-тактического уровня.
Карта боевых действий Юга Украины / Карта Liveuamap
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