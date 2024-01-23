Линия фронта на Купянском направлении: смотрите на карте DeepState
Оккупанты все еще пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState
ВСУ отразили многочисленные атаки россиян на Марьинском направлении: смотрите на карте от DeepState
Потери оккупантов: последние новости
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника.
Общая количество потерь России в личном составе составляет ориентировочно 377 820 человек. Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 960 окупантов.