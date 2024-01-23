В Генштабе ВСУ утром 23 января сообщили, что за прошедший день происходило 68 боевых столкновений. В этом материале 24 Канала читайте о ситуации на поле боя и смотрите, как выглядит линия фронта.

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Ситуация на направлениях фронта

Линия фронта на Купянском направлении: смотрите на карте DeepState

Оккупанты все еще пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

ВСУ отразили многочисленные атаки россиян на Марьинском направлении: смотрите на карте от DeepState

Потери оккупантов: последние новости

  • В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
  • Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника.
  • Общая количество потерь России в личном составе составляет ориентировочно 377 820 человек. Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 960 окупантов.