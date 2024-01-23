В Генштабе ВСУ утром 23 января сообщили, что за прошедший день происходило 68 боевых столкновений. В этом материале 24 Канала читайте о ситуации на поле боя и смотрите, как выглядит линия фронта.

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Ситуация на направлениях фронта

Волынское и Подольское направления. Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Враг укрепляет границу в Белгородской области, в частности, наращивают плотность минно-взрывных заграждений.

Купянское направление. ОСУВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта наши защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки Харьковской области.

Линия фронта на Купянском направлении: смотрите на карте DeepState

Лиманское направление. Украинские войска отразили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

Бахмутское направление. Вооруженные Силы отразили 7 атак противника неподалеку от Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Авдеевское направление. ОСУВ "Таврия" информирует, что украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах Степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Оккупанты все еще пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Марьинское направление. Украинские защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.

ВСУ отразили многочисленные атаки россиян на Марьинском направлении: смотрите на карте от DeepState

Шахтерское направление. Российская армия наступательных и штурмовых действий не совершала на этом участке.

Запорожское направление. Силы обороны отразили атаку врага в районе Роботиного Запорожской области.

Херсонское направление. ОСУВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций украинских войск.

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