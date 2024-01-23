У Генштабі ЗСУ вранці 23 січня повідомили, що за минулий день відбувалось 68 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про ситуацію на полі бою та дивіться, який вигляд має лінія фронту.

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Ситуація на напрямках фронту

Волинський та Подільський напрямки. Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог укріплює кордон в Бєлгородській області, зокрема нарощують щільність мінно-вибухових загороджень.

Куп'янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту наші захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки Харківської області.

Лінія фронту на Куп'янському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Лиманський напрямок. Українські війська відбили атаку загарбників біля Тернів Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

Бахмутський напрямок. Збройні Сили відбили 7 атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" інформує, що українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський напрямок. Українські оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку.

ЗСУ відбили численні атаки росіян на Мар'їнському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Шахтарський напрямок. Російська армія наступальних та штурмових дій не здійснювала на цій ділянці.

Запорізький напрямок. Сили оборони відбитли атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій українських військ.

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