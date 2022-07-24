ВСУ еще раз отогнали врага возле Углегорской ТЭС: карта боевых действий по состоянию на 24 июля
Источник:Liveuamap
Украинские воины уже 5 месяцев борются с российскими захватчиками. Основные боевые действия сейчас сосредоточены на Востоке и Юге.
О том, что происходит на передовой, доложили в Генштабе ВСУ. О ситуации на разных направлениях – ниже.
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Ситуация на Севере Украины
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. белорусские подразделения продолжают усиленно охранять границу в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.
На Северском направлении россияне открывали огонь в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Гудово, Яструбино, Белополье и Грабовское Сумской области. Также враг периодически проводит воздушную разведку у границы Сумской и Черниговской областей.
россияне обстреляли населенные пункты в Харьковской области
В Харьковском направлении армия врага гатила из ствольной и реактивной артиллерии возле Питомника, Петровки, Новониколаевки, Старого Салтова, Благодатного, Прудянки, Лесного Лебяжьего, Коробочкиного, Дергачей, Победы и других.
Ситуация в Харьковской области / Скриншот Liveuamap
Что происходит на Донбассе:
- На Славянском направлении во вражеский обстрел из артиллерии попали районы Чепиля, Богородичного и Адамовки.
- На Краматорском направлении вражеский огонь был возле Стародубовки, Дроновки, Пискуновки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Использовали россияне и беспилотник.
- На Бахмутском направлении захватчики ведут боевые действия, чтобы провести наступление на Бахмут и установить контроль над Углегорской ТЭС. Оккупанты обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру, используя штурмовую и армейскую авиацию.
- У Углегорской ТЭС ВСУ снова отбросили врага назад.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы были у Золотой Нивы, Угледара, Веселого, Авдеевки, Красногоровки и многих других. Вражеский беспилотник работал возле Малой Токмачки и Новодаровки. На отдельных участках враг хочет усовершенствовать инженерное оборудование оборонительных рубежей и позиций.
Что происходит на Донбассе / Скриншот Liveuamap
Ситуация на Юге
На Южнобугском направлении россияне сосредоточились на удержании занимаемых позиций. Под обстрелы попали Красная Долина, Киселевка, Терновка, Добрянка, Александровка, Кобзарцев, Лепетиха.Обратите внимание! Украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения продолжают наносить удары по опорным пунктам, местам сосредоточения и составам противника.
Карта боевых действий по состоянию на 24 июля / Скриншот Liveuamap
Смотрите в видео – россияне теряют наступательный потенциал: