Массированный удар по жилым зданиям и инфраструктуре: карта боевых действий на 24 ноября

Российские оккупанты по состоянию на 24 ноября пытаются наступать на Востоке Украины. Однако наши отважные воины держат оборону.

Далее можете увидеть карту боевых действий. Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 24 ноября доложили в Генштабе ВСУ.

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Россияне атакуют и обстреливают Украину

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Клищиевка, Красногоровка, Марьинка, Озаряновка, Опытное и Яковлевка Донецкой области.

Противник нанес 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Во время массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 51 ракету и 5 указанных беспилотников ВСУ сбили.

Карта боевых действий на 24 ноября: смотрите видео

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении враг обстрелял из реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области и Басовка, Середина-Буда и Ясная Поляна Сумской области.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник удерживает подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по позициям Сил обороны, а также районам населенных пунктов Бологовка, Ветеринарное, Глубокое, Двуречное, Избицкое, Красное, Кудеевка, Огурцово и Стрелеча Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Цинически обстреливает танки, минометы и ствольную артиллерию, в частности, районы населенных пунктов Берестово, Ольшана, Вишневое, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка Луганской области и Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Берховка, Верхнекаменское, Выемка, Водяное, Григорьевка, Клещиевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Первомайовское, Роздол.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. Зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Новополь, Пречистовка и Шахтерское Донецкой области и Гуляйполе, Зеленая Роща, Дорожнянка, Орехов, Полтавка, Степногорск, Темировка и Красное на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Берислав, Велетенское, Белозерка, Днепровское, Дудчаны, Качкаровка, Новоалександровка, Понятовка, Станислав, Токаровка, Широкая Балка Херсонской области и Херсон, ведет позиционную оборону. Враг усовершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций по указанным направлениям.

Карта боевых действий по состоянию на 24 ноября

ВСУ уничтожают врага

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по 2 позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и еще один важный объект врага.

Напомним, во время массированной ракетной атаки 23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 крылатых ракет и дронов. Силы ПВО сбили 51 ракету и 5 беспилотников.

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