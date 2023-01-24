Провальное наступление россиян на 3 направлениях и обстрелы городов: карта боевых действий по состоянию на 24 января

Российские оккупанты каждый день обстреливают украинские города и пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил на разных направлениях. В командовании украинской армии описали, какая ситуация на фронте и рассказали, какие населенные пункты пострадали от вражеских атак.

На утро 24 января угроза авиационных и ракетных ударов остается высокой по всей территории нашего государства. В то же время на Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне пытаются наступать, но несут бешеные потери.

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Что происходит на фронте

Как отмечают в Генштабе, в Купянском направлении противник также безрезультатно наступает, однако все атаки отбивают украинские защитники. А вот на Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях путинские солдаты обороняются.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Червонопоповка Луганской области; Белогоровка, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Марьинка Донецкой области,

– констатировали в ВСУ.

Кроме того, там рассказали, какие города и села пострадали от вражеских обстрелов за минувшие сутки.

На Волынском , Полесском , Северском да Слобожанском направлениях – без существенных изменений. Собственно, наступательных группировок враг не сформировал, однако он не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Атак со всего спектра артиллерии подверглись районы таких населенных пунктов: Бучки, Михальчина Слобода Черниговской области; Нововасиловка, Казачье, Сопич, Кучеровка. Погибли гражданские жители. Студенок, Бояро-Лежачие, Стукаловка, Ворожба, Юнаковка, Волфин Сумской области; а также Гурьев Казачок, Стрелка, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Новомлынск, Каменка и Красное Первое Харьковской области.

, , да – без существенных изменений. Собственно, наступательных группировок враг не сформировал, однако он не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Атак со всего спектра артиллерии подверглись районы таких населенных пунктов: Бучки, Михальчина Слобода Черниговской области; Нововасиловка, Казачье, Сопич, Кучеровка. Погибли гражданские жители. Студенок, Бояро-Лежачие, Стукаловка, Ворожба, Юнаковка, Волфин Сумской области; а также Гурьев Казачок, Стрелка, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Новомлынск, Каменка и Красное Первое Харьковской области. На Купянском направлении оккупанты атаковали районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка Луганской области.

оккупанты атаковали районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка Луганской области. На Лиманском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Макеевка, Площадка, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Кузьмино Луганской области.

захватчики обстреляли районы населенных пунктов Макеевка, Площадка, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Кузьмино Луганской области. На Бахмутском направлении огневого поражения от вражеской артиллерии, танков и минометов получили районы населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Донецк, Майорск.

огневого поражения от вражеской артиллерии, танков и минометов получили районы населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Донецк, Майорск. На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

во вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении путинские солдаты совершили обстрелы из танков, артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Парасковеевка, Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

путинские солдаты совершили обстрелы из танков, артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Парасковеевка, Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов, в частности: Камышеваха на Доннечине, а также Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

от артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов, в частности: Камышеваха на Доннечине, а также Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степное Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. В очередной раз обстрелы из РСЗО и ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Херсону.

Что происходит на линии столкновения: смотрите карту

Кроме того, известно, что за последние 10 дней, в отдельных населенных пунктах Луганской области, существенно уменьшилось количество личного состава врага.

Также в Генштабе отметили, что в горячие точки кремлевское командование отправляет в большинстве своем неопытных мобиков, в то время, когда профессиональные военные остаются в тылу.

К этой теме напомним, что недавно пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что указ об объявлении президентом России мобилизации все еще действует, несмотря на предыдущие заявления Кремля.