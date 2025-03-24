Россияне давят в Донецкой и Курской областях: карта боевых действий 24 марта

Россияне продолжают использовать свое преимущество в живой силе, атакуя украинские позиции. За прошедшие сутки, 23 марта, на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Кроме того, противник нанес 74 авиаудара, сбросив 97 КАБ, совершил 6 457 обстрелов, в частности 145 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2 350 дронов-камикадзе.

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Ситуация на линии соприкосновения

Украинские защитники сдерживают натиск оккупантов и наносят им значительные потери. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 пункта управления БПЛА, 1 средство ПВО и 1 другой важный объект противника.

На Харьковском направлении враг пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска 1 раз.

На Купянском направлении состоялось 5 атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Загрызово, Петропавловки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз вблизи населенного пункта Ямполовка, в направлениях Нового, Новомихайловки и Зеленой Долины.

Что происходит вблизи Ямполовки: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны остановили 5 наступательных действий вблизи Белогоровки, в направлениях Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 2 боестолкновения вблизи Орехово-Васильевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, а также в направлении Дилиевки.

Какова ситуация на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Водяное Второе, Елизаветовка, Лысовка, Андреевка, Котлино, Успеновка, Богдановка и в направлении Сергеевки.

Враг атакует на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник совершил 8 атак в направлениях населенных пунктов Константинополь, Разлив, Веселое и в районе Скудного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили 3 попытки врага продвинуться вперед вблизи Новополя и Новоселки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Враг нанес 12 авиаударов, сбросив 14 КАБ, совершил 292 обстрела, из которых 5 – из РСЗО. Украинские защитники остановили 17 штурмовых действий.

Что происходит в Курской области: смотрите на карте

Напомним, за прошедшие сутки потери россиян составили 1 280 человек. Украинские воины обезвредили 8 танков, 16 боевых бронированных машин, 81 артиллерийскую систему, 5 реактивных систем залпового огня, 4 вертолета, 116 автомобилей и 1 единицу специальной техники оккупантов.