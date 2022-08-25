Оккупанты безуспешно наступали у Майского и Кодемы: карта боевых действий по состоянию на 25 августа

российские оккупанты продолжают штурмовать населенные пункты на Востоке и Юге нашей страны. Украинские военные делают все, чтобы сдержать врага.

Вражеские войска вновь отметились неудачными штурмами. Вооруженные Силы Украины сдержали их натиск.

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Где наступал враг

русские вели штурмовые действия в направлении Пасека – Долина, но были вынуждены отойти;

безуспешным оказалось наступление оккупантов в направлении Майское – Кодема;

ВСУ помешали врагу наступать на Пески – Первомайское, оккупационные подразделения отошли.



Карта боевых действий в Украине на утро 25 августа / Карта Liveuamap

Обстрелы населенных пунктов

На Славянском направлении огонь ствольной и реактивной артиллерии накрыл Большую Камышеваху, Новую Дмитровку и Бражковку. По Харьковщине оккупанты били из танков, боевых машин, а также ствольной и реактивной артиллерии.

На Краматорском направлении неспокойно было возле Спорного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Северска.

На Бахмутском направлении обстрелов подверглись районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка. Для ударов у Соледара и Зайцева россияне привлекли авиацию.

Беспокойно было и на Авдеевском направлении. Там россияне открыли огонь у Покровска, Нетайлового, Первомайского, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка. Недалеко от Марьинки, Красногоровки и Невельского оккупанты нанесли удар с авиации.

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На Новопавловском направлении путинские солдаты стреляли из разных видов вооружения. Своим огнем они накрыли Павловку, Елизаветовку, Константиновку, Угледар, Владимировку, Новомихайловку, Новоукраинку и Большую Новоселку. Авиацию оккупанты применили возле Владимировки, Угледара и Павловки.



Ситуация в Донбассе / Карта Liveuamap

На Юге Украины также было "горячо". В Запорожском направлении захватчики уготовили по позициям ВСУ. Под обстрелами оказались Камышеваха, Гуляйпольское, Красное, Волшебное, Времевка, Орехов, Щербаки, Железнодорожное, Новоселка, Бурлацкое, Свободное Поле, Шевченко и Новоданиловка.

Из танков и артиллерии оккупанты стреляли по Южнобугскому ​направлению. Огонь покрыл позиции украинских военных и гражданскую инфраструктуру. Недалеко от Белого Криницы россияне нанесли авиаудара.



Что происходит на Юге Украины / Карта Liveuamap

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