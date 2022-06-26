Враг хочет оцепить украинские подразделения возле Лисичанска: карта боевых действий на 26 июня

Бои за украинскую землю длятся уже несколько месяцев. Горячая фаза войны продолжается, но Вооруженные Силы мощно отбивают врага. Наступательные действия оккупанты проводят на Донбассе.

О том, какие изменения произошли на поле боя за последние сутки, сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Информация по состоянию утра 26 июня.

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Какая ситуация у границы с Беларусью

На Волынском и Полесском направлениях ситуация с действиями вооруженных сил Беларуси не изменилась. Имеется высокая угроза ракетных обстрелов, как с территории, так и воздушного пространства этой страны.

Северское направление

Враг обстреливал из артиллерии приграничные районы Сумской и Черниговской областей.

Харьковское направление

В этом направлении противник продолжает обороняться. Из артиллерии россияне били по районам населенных пунктов Уды, Харьков, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чепель, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.



Карта боевых действий в Харьковской области / Скриншот из Liveuamap

Враг ведет наступление на Славянском направлении

Российские войска главные усилия сосредоточили на ведении наступления в направлении Довгенького и Мазановки. Обстреливал местные села и селения из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Больше о ситуации на Донбассе:

Донецкое направление: враг хочет оцепить украинские силы в районе Лисичанска. Парой Су-25 оккупанты нанесли удар у Белой Горы. Обстреливали населенные пункты из артиллерии.

враг хочет оцепить украинские силы в районе Лисичанска. Парой Су-25 оккупанты нанесли удар у Белой Горы. Обстреливали населенные пункты из артиллерии. Краматорское направление: активных действий враги не вели, однако обстреливали из ствольной артиллерии территорию возле Маяков, Пискуновки, Северска.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российская армия ведет боевые действия и обстреливает украинские позиции, чтобы не допустить переброски наших подразделений на другие направления.

Под огнем танков и ствольной артиллерии оказались Керамик, Красногоровка, Северное, Водяное, Опытное, Уманское, Тоненькое, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар, Новоселка, Великая Новоселка, Белогорье, Новополье, Червоное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка.



Карта боевых действий на Донбассе / Скриншот из Liveuamap

Южнобужское направление

На Юге противник стремится удержать занятые рубежи и обстреливает наши подразделения, чтобы предотвратить их перегруппировку. Украинская авиация бьет по скоплениям врага, потери уточняют.



Карта боевых действий на Юге / Скриншот из Liveuamap

Какая ситуация в Черном и Азовском морях

Главные усилия россиян – блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

В акватории Черного моря находятся 2 носителя крылатых ракет типа "Калибр".

Украинские подразделения продолжают успешное выполнение задач по этим направлениям.



Карта боевых действий / Скриншот из Liveuamap

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