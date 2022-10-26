ВСУ отразили 9 атак россиян и ликвидировали кадыровцев: карта боевых действий по состоянию на 26 октября
Источник:Генштаб ВСУ
Россия пытается удержать захваченные территории Украины и помешать продвижению наших воинов. Кроме того, враг сосредотачивает силы на оккупации Бахмута.
Мощные усилия оккупанты прилагают на Авдеевском направлении. Они хотят там продвинуться, но ВСУ сдерживают нашествие.
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За прошедшие сутки, 25 октября, российские войска нанесли 5 ракетных и до 30 авиационных ударов, а также совершили более 100 обстрелов из РСЗО. Под огонь попали более 40-ти населенных пунктов.
Анализ карты боевых действий в Украине: видео
Какая ситуация на главных направлениях фронта
- На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне против Украины;
- на Северском направлении враг из минометов и ствольной артиллерии обстрелял районы населенных пунктов Стариково, Середина-Буда, Басовка, Николаевка, Рыжевка. Также там противник использовал беспилотники;
- на Слобожанском направлении под удар попали Ольховатка, Бударки, Шевченково, Стрелка и Двухлетняя;
- на Купянском и Лиманском направлениях – Берестово, Первомайское, Невское, Белогоровка, Сергеевка и Спорное;
- на Бахмутском направлении – Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск и Одрадовка;
- на Авдеевском направлении – Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях – Времовка, Угледар, Железнодорожное, Новополье и Полтавка;
- на Южнобужском направлении под огонь попали более 15 населенных пунктов вдоль линии столкновения, а для воздушной разведки россияне совершили до 20 вылетов БПЛА разных типов.
Карта боевых действий в Украине на 26 октября / Карта Deep State Map
Где ВСУ достигло успеха
Российские оккупанты пытались наступать возле Иванграда, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского и Терновой, но украинские военные отразили все атаки.
Где находится Соледар / Карта Deep State Map
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Наша авиация нанесла по врагу 21 удар. Повреждения получили:
- 17 районов сосредоточения российских солдат и техники,
- 2 опорных пункта,
- 2 позиции ЗРК.
Удачно поработали силы ПВО и ракетные войска и артиллерия. Они уничтожили 5 дронов захватчиков, радиолокационную станцию и т.д.
Около 10 кадыровцев отправились "на концерт Кобзона" в результате точечных ударов украинских военных по Новоивановке в Луганской области. Также уничтожен склад боеприпасов. В Сватово ВСУ ликвидировали 10 российских военных и около 5 грузовых автомобилей с боекомплектом.
Где находится Новоивановка / Карта Deep State Map
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