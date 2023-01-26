Россия увеличила количество обстрелов и наступает на Востоке: карта боевых действий по состоянию на 26 января
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные увеличили количество обстрелов, а также продолжают наступательные действия на Востоке. Оккупанты ведут наступление, хотя и несут большие потери.
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки Россия нанесла 37 авиационных и 10 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре Днепра и Запорожья.
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Кроме того, оккупанты совершили 97 обстрелов из РСЗО, под поражение попали и жилые дома в Херсоне. Ночью враг применил 24 "Шахида", которые были уничтожены Силами обороны Украины.
Силы обороны отразили многочисленные атаки оккупантов
Понеся многочисленные потери, Россия не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия. На Купянском, Запорожском и Херсонском направлении россияне обороняются.
Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Марьинка, Угледар и Павловка Донецкой области.
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Какая ситуация на направлениях
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.
На Северском направлении противник обстрелял районы Леоновки, Ясной Поляны и Михалькиной Слободы Черниговской области и Строительного, Волфиного и Тимофеевки Сумской области.
На Слобожанском направлении обстрелы подверглись районам двадцати населенных пунктов. Среди них – Бударки, Волчанские Хутора, Липцы, Волчанск, Красное и Нескучное Харьковской области.
На Купянском направлении огневого влияния испытали Синьковка, Ивановка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Невское Луганской области и Веригинского лесничества и Ямполевки Донецкой области.
На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели двадцать два населенных пункта, в частности, Ивановское, Краснополовка, Спирное, Бахмут, Озаряновка, Нью-Йорк, Клещиевка и Курдюмовка Донецкой области.
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На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Бердичи, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы Богоявления, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.
На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы двадцати пяти населенных пунктов, в том числе Времовка, Свободное Поле, Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов в Запорожье.
На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать мирные города и деревни. Пострадали двадцать населенных пунктов, в том числе Берислав, Антоновка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Республиканец и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.
Силы обороны мощно отработали по оккупантам
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
- Кроме того, уничтожены 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, 4 БпЛА типа "Орлан-10" и один – типа "Суперкам".
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и 4 боеприпаса российских оккупантов.