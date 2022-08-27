ВСУ не дают врагу продвигаться на Донбассе и Харьковщине: карта боевых действий по состоянию на 27 августа

Украинские защитники сдерживают российских захватчиков, которые и дальше пытаются захватить нашу территорию. Самые большие бои идут на Донбассе. Также неспокойно на Юге.

Об актуальной ситуации на фронтах доложили в Генеральном штабе ВСУ.

Важно Мощные обстрелы Запорожья и Харькова, уничтоженные враги на Юге: основное за 185 день войны

Какая обстановка на северной границе

В Волынском и Полесском направлениях враг пытается нарастить силы и средства радиоэлектронной разведки.

На Северском направлении противник продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Село Товстодубово Сумской области попало под обстрел, ведущийся из ствольной артиллерии.

В Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии объектов гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Светличное, Победа, Протопоповка, Дементиевка, Петровка, Черкасские Тишки, Одноробовка, Замуловка и Циркуны.

Привлек авиацию для удара возле Гусаровки. Штурмовыми действиями пытался продвинуться в направлении Дементиевки, успеха не имел, отошел.



Карта боевых действий на 27 августа / Фото Liveuamap

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении противник привлек ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов Долины, Дубровного и Краснополья. Провел воздушную разведку вблизи Новой Дмитровки. Чтобы помешать работе системы навигационного обеспечения сил обороны, враг развернул комплекс радиоэлектронной борьбы.

противник привлек ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов Долины, Дубровного и Краснополья. Провел воздушную разведку вблизи Новой Дмитровки. Чтобы помешать работе системы навигационного обеспечения сил обороны, враг развернул комплекс радиоэлектронной борьбы. На Краматорском направлении вражеские артиллерийские обстрелы подверглись территории возле Сидорового, Верхнекаменского, Раздолевки и Калеников. Для уточнения положения наших войск враг вел воздушную разведку БПЛА.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших войск из имеющегося вооружения в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево и Кодема. Удары вражеской авиации подверглись районам Зайцева и Соледара. Отдельные подразделения противника предприняли попытку улучшения тактического положения в направлениях населенных пунктов Соледарь, Зайцево и Майорск. Удачи не имели, отошли.

противник совершал обстрелы наших войск из имеющегося вооружения в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево и Кодема. Удары вражеской авиации подверглись районам Зайцева и Соледара. Отдельные подразделения противника предприняли попытку улучшения тактического положения в направлениях населенных пунктов Соледарь, Зайцево и Майорск. На Авдеевском направлении враг огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии пытался разрушить важные объекты гражданской и военной инфраструктуры, нанести урон нашим подразделениям вблизи Водяного, Первомайского, Красногоровки, Железного и Новобахмутовки. Удары авиации подверглись районам Марьинки и Валентиновки. Наступательными действиями оккупанты пытались продвинуться в направлении Невельского, получили отпор и откатились назад.

Силы обороны отразили попытку наступления врага в направлении Григоровки.



Что происходит на Донбассе / Фото Liveuamap

Какая ситуация на Юге

В Новопавловском направлении подразделения противника имеющимися средствами огневого поражения продолжали обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Большая Новоселка. Враг задействовал авиацию для ударов неподалеку от Владимировки. Вел наступательный бой в направлении населенного пункта Пречистовка, безуспешно, отошел.

На Запорожском направлении зафиксировано огневое поражение территорий возле Новополя, Гуляйпольского, Волшебного и Шевченко. Удары авиации получили районы Новополь, Гуляйпольского, Новоданиловки и Ольговского.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи разведки и блокировки гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря,

– добавили в Генштабе.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск.

Обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Никополь, Александровка, Степная Долина, Кобзарцы, Терновка, Тополино, Андреевка и Лозовое. Нанес авиаудары вблизи Большого Артакового, Первомайского и Ольгиного.



Какая обстановка на Юге / Фото Liveuamap

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