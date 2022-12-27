Возле Бахмута идут бои, а на Запорожье – потери у россиян: карта боевых действий на 27 декабря

Самые ожесточенные бои между ВСУ и оккупантами ведут на восточном фронте. Враг пытается захватить Бахмут и Авдеевку, однако не добивается успехов.

Об актуальной ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе ВСУ. 24 канал покажет, как выглядит карта боевых действий на 27 декабря.

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ВСУ отбивают атаки врага

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа Донецкой области.

Оккупанты бьют по Украине

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных удара и произвел 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении обстреляны районы Винторовки, Мануховки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области.

На Слобожанском направлении огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Тавильжанка, Табаевка, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Коломыйчиха, Первомайское и Площанка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва и Григорьевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник нанес огненное поражение по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это – Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении пострадали Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении из минометов и ствольной артиллерии обстреляны районы Темировки, Ольговского, Полтавки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Плавней Запорожской области.

На Херсонском направлении от обстрелов оккупантов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Берислав, Веселое, Садовое, Антоновка и Станислав Херсонской области и Херсон.

Карта боевых действий на 27 декабря

Захватчики несут огромные потери на войне

25 декабря наши воины поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. В их числе 15 сотрудников федеральной службы безопасности России.

Наша авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.

Напомним, что общие боевые потери России уже составляют 102 600 военных.