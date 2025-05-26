Оккупанты давят на Покровском и Новопавловском направлениях: карта боевых действий 27 мая

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. За прошедшие сутки, 26 мая, на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 1 ракетного и 87 авиационных ударов, применив 9 ракет и сбросив 151 КАБ.

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Ситуация на линии соприкосновения

Вчера россияне совершили 4 586 обстрелов, из них 115 – из РСЗО, а также привлекли для поражения 3 068 дронов-камикадзе. В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 6 районов сосредоточения личного состава противника.

На Харьковском направлении украинские подразделения отбили 5 атак вражеских войск в районах Волчанска и Двуречной.

На Купянском направлении произошло 5 атак захватчиков. Защитники отбили штурмовые действия противника вблизи Загрызово и в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки.

Что происходит вблизи Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Редкодуб, Ямполовка, Торское и в сторону Григорьевки.

На Северском направлении защитники остановили 3 атаки противника в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты 5 раз атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек, Белой Горы и Предтечино.

Какая ситуация на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Озаряновки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинцы остановили 65 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Заря, Александрополь, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Новониколаевка, Котляровка, Троицкое и Андреевка.

Что происходит вблизи Покровска: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник совершил 24 атаки недалеко от населенных пунктов Константинополь, Багатир, Отрадное, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь и Вольное Поле.

На Ореховском направлении оккупационные войска 4 раза штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и в направлении Новоандреевки.

Какова ситуация на Ореховском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении захватчики 1 раз безуспешно шли на позиции Сил обороны.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 29 КАБов, совершил 228 обстрелов, из которых 8 – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 23 штурмовых действия захватчиков.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования российских наступательных группировок не обнаружено.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 990 оккупантов. Общие потери личного состава России превысили 982 тысячи бойцов. Кроме того, враг остался без 2 танков, 17 артиллерийских систем, 222 БпЛА оперативно-тактического уровня и 64 единиц автомобильной техники и автоцистерн.