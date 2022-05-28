Активное наступление на Донбасс и штурм Северодонецка: карта боевых действий на 28 мая

Вооруженные Силы Украины 94-й день ведут героическую борьбу против российских оккупантов. Самыми горячими точками на фронте есть восточные регионы.

Противник терпит колоссальные потери, однако не оставляет попыток наступления на некоторых направлениях. Как выглядит карта боевых действий на 94-й день войны – читайте в материале 24 канала.

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Какая ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 28 мая, россияне ушли в активное наступление на Донецком направлении. Они наносят огневое поражение украинским подразделениям по всей линии столкновения. Также кафиры выпускают ракеты и увеличивают интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении вражеская армия изгоняет минометы и реактивные системы залпового огня. Огнем накрывают населённые пункты Озерное и Диброва. Кафиры прилагают усилия, чтобы закрепиться в Лимане.

Активные штурмовые действия при поддержке артиллерии враг вел на Северодонецком направлении. Россияне пытались взять Осколоновку, Тошковку и Северодонецк. Однако наши бойцы отразили враждебное наступление. Оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены отступить на ранее занятые позиции.

Российские солдаты хотят выйти в тыл украинских защитников на Бахмутском направлении. Они планируют нарушить пути логистического обеспечения подразделений. Гатя артиллерией и минометами оккупанты наступали на Нагорное, Васильевку, Камышеваху и Возрождение. К счастью, успеха они не претерпели и вернулись.

Обстрелы гражданской инфраструктуры

На Авдеевском направлении россияне из артиллерии обстреливали населенные пункты и гражданскую инфраструктуру. Авиаудара нанесли по Яковловке, Авдеевке, Веселому и Каменцу.

На Кураховском направлении кафиры стреляли из реактивной и ствольной артиллерии по подразделениям военных и мирных жителей в Охотском, Марьинке и Павловке.

Под огонь попала и гражданская инфраструктура в Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Южнобужском направлении продолжаются активные бои, во время которых враг обстреливает города и села.



Карта боевых действий на 28 мая / Карта Liveuamap

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