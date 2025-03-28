Более 200 боестолкновений, враг активно атакует на нескольких направлениях: карта фронта 28 марта

Силы обороны стойко сдерживают натиск российской армии, нанося ей значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 209 боестолкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты 6 раз пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Фиголевки.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера произошло 26 атак противника. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Загрызово и в направлениях Петропавловки, Песчаного, Новой Кругляковки, Богуславки.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 32 раза. Враг пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Колодези, Мирное, Ямполовка и в сторону Новосергиевки, Нового, Ольговки, Дроновки, Григорьевки.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили 3 атаки противника вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг 4 раза атаковал вблизи Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении противник совершил 24 атаки в районах Крымского, Озаряновки, Курдюмовки, Торецка и в направлениях Дилиевки, Леонидовки, Щербиновки.

Враг активно атакует на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ остановили 68 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Сухой Яр, Котлиное, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в сторону Малиновки и Новоалександровки.

Силы обороны остановили более 60 штурмов врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Днепроэнергия и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили 9 атак в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и в сторону Свободного Поля.

На Ореховском направлении оккупационные войска 4 раза штурмовали позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Щербаки, Лобковое и Каменское.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Вооруженные Силы Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 22 авиаудара, сбросив при этом 25 управляемых авиационных бомб, совершил 382 обстрела, 26 из них – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 18 штурмовых действий захватчиков.

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1860 человек. Также украинские воины обезвредили 17 танков, 61 боевую бронированную машину, 122 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 144 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 210 автомобилей оккупантов.